EGY : Mohamed Salah dévoile les noms de ses 4 idoles

À 28 ans, Mohamed Salah est le premier joueur de football égyptien à avoir remporté la Premier League et la Ligue des Champions. S’il est un exemple sur le terrain pour beaucoup de personnes, l’attaquant des Reds en est également un pour le football égyptien, très reconnaissant de ce que fait l’ancien joueur de l’AS Roma pour le football dans son pays. Actuellement avec sa sélection pour préparer les deux prochaines échéances des Pharaons contre le Togo lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le natif de Nagrig a été récompensé par l’Association égyptienne de football qui a tenu à rendre hommage à l'idole de tout un peuple.

Une récompense qui a particulièrement touché le joueur formé à El Mokawloon qui en a profité pour s'exprimer sur ses idoles qui l'ont inspiré. «C'est formidable d'être honoré dans mon pays. Depuis que je suis enfant, je voulais m'améliorer et devenir meilleur. J'ai été inspiré par beaucoup de joueurs mais surtout par Zidane, Ronaldo Nazario, Luis Figo et Francesco Totti. Quand j'ai joué avec Totti, j'ai senti que j'avais réalisé l'un de mes rêves» a ainsi confié l'actuel co meilleur buteur de Premier League (8 buts).