Séville - Rennes : les mots d'Alfred Gomis après la défaite

À l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, le Stade Rennais n'a pas réussi à repartir avec au moins un point mercredi soir, contre le Séville FC (0-1, 2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions). Pourtant, le gardien Alfred Gomis a longtemps maintenu les siens dans la partie, avant de craquer devant Luuk de Jong (55e). Interrogé par Téléfoot après la rencontre, le portier de 27 ans a livré ses premières impressions sur cette défaite.

«On avait une équipe très forte devant, celle qui avait ramené six Europa League. En plus, c'est une top équipe au niveau continental. C'était vraiment compliqué aujourd'hui, mais je pense qu'on a proposé des choses intéressantes. On a essayé de se créer des occasions. Mais de toute façon, si on a la défaite, ça veut dire qu'il faut améliorer quelque chose», a déclaré l'ancien gardien du Dijon FCO.