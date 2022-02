Ligue Europa Conference : Florian Maurice n'a pas peur d'affronter Leicester

La suite après cette publicité

Tirage très délicat pour le Stade Rennais qui vient donc d'apprendre, ce vendredi, son prochain adversaire à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference. Pour poursuivre leur belle aventure sur la scène européenne, les Bretons devront donc venir à bout de Leicester, douzième de Premier League, mais sérieux candidat à la victoire finale sur le papier. Au match aller, le 10 mars prochain, les Rennais iront donc au King Power Stadium avant de recevoir les Foxes au Roazhon Park lors du match retour. Présent au micro de RMC Sport, le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, a d'ailleurs reconnu la difficulté qui se présentait face à eux, en s'appuyant tout de même sur la prestation aboutie réalisée face à Tottenham lors des phases de groupes pour présenter les raisons d'y croire.

«C'est une superbe affiche pour le Stade Rennais, pour la compétition aussi. On a envie d’aller le plus loin possible. Il y a beaucoup de belles équipes, ça sera forcément difficile mais il faut garder confiance. On a eu Tottenham dans notre groupe, donc on retourne en Angleterre. Je pense que c’est une bonne chose. Notre match aller avait été de très belle facture, même si nous n’avions pas gagné. Le groupe a grandi depuis ce moment. On ira avec confiance à Leicester et des ambitions, avant de les recevoir», a ainsi assuré le dirigeant breton avant de se projeter dans les échéances à venir : «on va les étudier. C’est très important d’étudier les adversaires. Après oui, on les observe en championnat depuis quelque temps. Ils y ont des joueurs de grande qualité même s’ils sont moins bien. Il faudra être vigilant. Ce sont deux très bons matches à jouer. On a déjà un match important ce soir à Montpellier. Il faut déjà bien passer ce match-là. On a l’ambition de jouer la coupe d’Europe toutes les saisons, même si on a eu une période un peu plus difficile, ça arrive à beaucoup d’équipes. Là, on a le sentiment d’être reparti sur de bonnes bases. On a envie de continuer à appuyer fort jusqu’à la fin du championnat. Évidemment, cette coupe fait partie de nos objectifs. Quand on y participe, on veut aller le plus loin possible». L'ambition est donnée !