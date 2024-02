PSG : Luis Enrique livre sa première analyse de la Real Sociedad

Après la belle victoire du PSG contre le LOSC samedi soir, Luis Enrique s’est arrêté au micro de Canal+ pour parler de l’affiche tant attendue de Ligue des Champions mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes contre la Real Sociedad. Auteur d’une formidable prestation collective contre une belle équipe lilloise, l’entraîneur espagnol est heureux d’avoir réussi les récents tests pour parfaire la préparation de son équipe pour mieux défier les troupes d’Imanol Alguacil :

«C’est une équipe très bien faite par leur entraîneur, qui joue bien au football. On a eu la chance de jouer contre Brest et Lille avant eux car ce sont des équipes qui se ressemblent. Ils jouent leur objectif et si on ne fait pas le pressing suffisamment, c’est compliqué. Brest et Lille ont été deux sparing partners parfaits pour se préparer. C’est une équipe qui a fait un bon parcours en Ligue des Champions mais nous, on a confiance en nous et en nos supporters pour se donner du plaisir sans pression», a expliqué l’entraîneur espagnol.