La terrible galère de Jason Denayer

Il y a un an, Jason Denayer était encore un joueur de l’Olympique Lyonnais. Un club qu’il avait rejoint à l’été 2018 après avoir été envoyé en prêt à plusieurs reprises par Manchester City. Le Belge cherchait de la stabilité et un projet ambitieux. Ce qu’il a trouvé à Lyon, où il s’est imposé comme la force tranquille du groupe. Mais l’année dernière, son aventure entre Rhône et Saône a pris un tournant inattendu. Alors que les échanges étaient positifs concernant une prolongation de contrat, les Gones ne lui avaient finalement plus donné de nouvelles.

Un nouveau défi à Dubaï

Durant sa blessure, la montée en puissance de Castello Lukeba, pur produit du centre de formation, a changé la donne. Après s’être remis de ses pépins physiques, il n’a joué que trois rencontres avec l’OL en 2022 (1 match avec la réserve aussi, ndlr). Les deux parties se sont donc quittées à l’issue de la saison 2021-22. Libre et sur le marché, Denayer a eu des touches en France. Le Stade Rennais de Bruno Genesio et Florian Maurice, qu’il a connu à Lyon, était très intéressé. D’autres écuries, notamment en Turquie, étaient séduites. Mais le défenseur de 27 ans s’est finalement envolé pour une destination exotique.

Il a signé au FC Shabab Al-Ahli à Dubaï. Un choix osé mais assumé par le Belge, qui avait encore le niveau pour rendre service à des clubs en Europe. Interrogé par Eleven Sport, il avait expliqué sa décision. «Beaucoup de choses se sont passées durant l’été, j’ai eu d’autres propositions plus intéressantes financièrement, mais pas de clubs qui allaient chercher des trophées alors que c’est ce que j’ai retrouvé ici avec un projet sportif et l’objectif de gagner. Ceux qui me suivent savent que je vais un peu dans tous les championnats, j’ai été en Turquie, en Écosse, toujours dans l’objectif de gagner des trophées.»

Il a raté le Mondial

Il avait ajouté : «c’est ce qui m’a fait venir ici. Je comprends que les gens soient surpris, car chacun à ses opinions et je les respecte. Certains ne comprennent pas mon choix, d’autres oui, mais c’est la vie. Le plus important était de trouver un club pour être en forme.» Malgré tout, certains, notamment des supporters rhodaniens, estiment qu’il a privilégié l’aspect financier au sportif. Quoi qu’il en soit, Denayer assume sa décision. Mais le natif de Bruxelles connaît des moments compliqués. Star de son équipe, le joueur né en 95 a débuté la saison avec 5 matchs au compteur, dont 4 en tant que titulaire.

Non-retenu pour participer à la Coupe du Monde au Qatar, il avait été appelé en tant que réserviste par Roberto Martinez puisque Jan Vertonghen était incertain. Mais le 27e homme de la liste n’a pas pu voyager. En effet, Denayer s’était blessé aux adducteurs et avait dit adieu à son rêve. Un coup dur. De retour en club, il a joué 4 rencontres en décembre avant de se blesser à nouveau. Questionné par La Dernière Heure, son avocat Jesse De Preter, a confié : «il a eu une série de petites blessures. Et en décembre, il a décidé qu’il devait vraiment être guéri à 100 % avant de reprendre.»

Un match en 2023 et un avenir en question

L’ancien joueur de Manchester City a donc fait son retour sur les terrains le 23 avril face à Al-Wasl en championnat. Il a joué 90 minutes. C’est le seul et unique match qu’il a joué pour le moment en 2023. La DH explique qu’il n’était pas inscrit sur les feuilles de match, bien qu’il ait participé aux entraînements. En son absence, son équipe, leader de Pro League, a aussi enchaîné une série de 11 matchs sans défaite. Ce qui n’a pas arrangé les affaires de Jason Denayer, qui n’a pas précipité non plus son retour. Mais son représentant assure que les relations sont bonnes avec le club.

«Le contact avec le club et l’entraîneur (Leonardo Jardim) est toujours resté très bon. Et désormais, il est en top forme depuis deux semaines. Il a donc finalement pu rejouer ce week-end et cela s’est très bien passé.» On devrait donc le revoir très rapidement sur les terrains. Mais il n’est pas certain qu’il soit toujours là l’an prochain. La DH précise qu’il n’a signé que pour une saison avec un salaire estimé à 1,5 million d’euros. Il pourrait donc prolonger ou bien retourner en Europe, où la Serie A et Cagliari en Serie B lui font les yeux doux. La Turquie ne l’oublie pas non plus. Libre en fin de saison, Denayer sera en position de force. Les étés se suivent et se ressemblent pour le Belge.