Quand Florent Balmont a failli signer à l'OM...

«C'est décidé, même si je dois terminer ma carrière comme ça. J'en ai déjà bien profité, il n'y aura pas de regret sur ça... Après, je voudrais bien faire les deux derniers mois et profiter au maximum.» Il y a un peu plus d'un mois, Florent Balmont expliquait qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison. Mais avec la décision de la LFP, le milieu de terrain de 40 ans n'aura plus l'occasion de jouer durant cet exercice. IL a donc officiellement raccroché les crampons, comme il l'a déclaré jeudi. L'occasion donc de faire un large bilan de sa carrière chez les professionnels.

Longuement interrogé par le quotidien L'Équipe, le joueur français est donc revenu sur plusieurs moments marquants et lorsqu'il a fallu répondre à une question sur un transfert qui ne s'est pas réalisé, Florent Balmont a révélé qu'il aurait pu atterrir à l'Olympique de Marseille. «J'ai été sur une short-list de l'OM et c'était Benoît Cheyrou (il a signé en faveur de l'OM en 2007, ndlr) ou moi, je crois. Ils l'ont choisi lui. En plus, l'Orange Vélodrome était mon stade préféré. J'adorais l'ambiance, et ce qu'ils ont réussi à faire avec les nouvelles tribunes, c'est sensationnel», a lâché le milieu qui évoluait à l'époque à l'OGC Nice. On aurait donc pu voir Florent Balmont sous les couleurs phocéennes.