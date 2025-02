PSG : nouvelles révélations sur le comportement de Khvicha Kvaratskhelia dans le vestiaire

Ce week-end, pour sa quatrième apparition sous la tunique parisienne, Khvicha Kvaratskhelia s’est offert son premier but avec le Paris Saint-Germain. Auteur d’une belle prestation dans ce duel face à Monaco, remporté 4-1 par les troupes de Luis Enrique, le Géorgien trouve peu à peu ses marques dans son nouveau club, qui a déboursé environ 70 millions d’euros pour le recruter cet hiver.

S’il n’a pas encore montré l’étendue de son talent et de ses qualités, étant même parfois un peu maladroit sur la pelouse, il n’y a pas vraiment d’inquiétude du côté de Paris, comme l’indique le quotidien L’Équipe. En interne, on semble ainsi plutôt content de ces premières apparitions de Kvara sous les ordres de Luis Enrique, et il n’y a pas de préoccupation pour l’avenir.

Un homme calme et discret

Le journal explique que, de son côté, Luis Enrique est aussi calme et évite de lui rajouter de la pression supplémentaire. Il laisse le temps à son nouvel attaquant de prendre ses marques dans le vestiaire et sur le terrain, et lui qui est si exigeant avec ses joueurs normalement ne met pour l’instant pas trop de pression sur les épaules de l’ex-Napolitain. Ce dernier est d’ailleurs pour l’instant assez discret hors du terrain.

Plutôt réservé dans le vestiaire, il a fait le choix de s’intégrer doucement et sûrement, conscient qu’il y a déjà des têtes fortes dans l’effectif, plutôt que de s’imposer en star. Il sait que même s’il a cartonné en Serie A, il a encore tout à prouver à Paris. Et ce match face à Brest en Ligue des Champions dès demain est une bonne occasion de le faire…