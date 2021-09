Liga : Majorque piégé en fin de match par Osasuna

Osasuna se déplaçait sur la pelouse de Majorque dans le cadre de la 7ème journée de Liga, deux équipes du milieu de tableau avec le même nombre de points (8) avant la rencontre. Ce sont les visiteurs qui ouvraient le score par le biais de son latéral gauche Cote, auteur d'une belle frappe à 25 mètres pas assez déviée par Dominik Greif (1-0, 9e). Les Baléares répliquaient rapidement par la tête de Daniel Rodriguez sur corner, démarqué dans la surface de but (1-1, 11e). Juste avant la mi-temps, le RCD prenait l'ascendant au score par Fer Niño, seul face à Sergio Herrera avant de croiser sa frappe (2-1, 45e+4).

En seconde période, le club de Pampelune revenait avec de meilleures intentions pour inscrire le but égalisateur, et ce grâce à un superbe coup-franc d'Iñigo Perez, qui se logeait dans la lucarne gauche du portier slovaque (2-2, 58e). Les hommes de Jagoba Arrasate réussissaient même à reprendre l'avantage à quelques minutes de la fin du match, avec le premier but de la saison de Javier Martinez (2-3, 89e). Et lors des dix minutes de temps additionnel minimum, Majorque croyait obtenir un pénalty sur un duel trop engagé d'Unai Garcia dans la zone de vérité, mais l'arbitre décidait finalement de l'annuler après communication avec le camion-régie de la VAR. Score final : 2-3. Osasuna se hisse à la 6ème place provisoirement avec cette troisième victoire. Majorque reste bloqué à la 12ème place et reste sur trois matches sans succès.

Le classement de la Liga espagnole à retrouver ici.