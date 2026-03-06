Real Madrid : personne ne veut plus d’Alvaro Arbeloa

« Pour rien, la vérité c’est qu’il joue moins qu’il ne le mérite, et c’est de ma faute. Il s’entraîne parfaitement bien et nous connaissons ses capacités. Je suis certain que nous pouvons l’utiliser davantage que je ne le fais actuellement. C’est de ma responsabilité et je ferai tout mon possible pour y remédier. » Cette phrase lâchée hier par Alvaro Arbeloa au sujet de Brahim Diaz a fait bondir sur les réseaux sociaux, qui n’ont pas manqué de remarquer que l’entraîneur du Real Madrid avait une tendance à l’autoflagellation permanente. On a compris le but de la manoeuvre : le vestiaire du Real Madrid aime les entraîneurs au management soyeux. Mais avec Arbeloa, on touche presque à la parodie. Rien n’est de la faute des joueurs, tout est de la sienne si quelque chose se passe mal. Les défaites ? C’est pour lui. La qualité de jeu en berne ? C’est pour lui. Les joueurs au temps de jeu limité ? C’est pour lui.

Si cela lui permettait de gagner l’affection de son vestiaire, au moins… Mais selon les dires de la presse espagnole, Alvaro Arbeloa est loin d’avoir gagné la considération de l’ensemble de ses joueurs, qui voient en lui un intérimaire, en attendant de découvrir un coach de renommée mondiale l’été prochain. Et hormis Vinicius, Jr, qui semble avoir retrouvé sa meilleure forme, peu d’éléments affichent un niveau décent depuis la nomination d’Arbeloa. Les journalistes espagnols ne se privent déjà plus de le critiquer lourdement à l’image de Manolo Romero, le suiveur du Real Madrid pour la Cadena Ser. « Je pense qu’Arbeloa s’est amélioré depuis le jour où il a pris l’équipe en main. Mais je crois qu’il s’est amélioré dans ses phrases d’auto-persuasion que dans la réalité footballistique de l’équipe. Il met des titulaires qui passent bien auprès des supporters. (…) Je dis qu’Arbeloa ne parle pas beaucoup de football et, comme beaucoup d’entraîneurs, il n’aime pas s’expliquer. C’est pareil avec Diego Simeone, qui n’aime pas parler football avec les journalistes en conférence de presse. C’est difficile d’expliquer du point de vue footballistique comment le Real Madrid a joué. Il fallait un changement pour améliorer l’équipe. Mais Arbeloa n’a quasiment rien apporté au niveau de l’équipe depuis qu’il est arrivé. Il a un grand nombre d’absents, mais comme c’était le cas pour Xabi Alonso. Il a eu un grand nombre de problèmes avec les blessures, mais là encore c’était pareil pour Alonso. La réalité, c’est qu’Arbeloa n’est pas capable d’expliquer en termes de football ce qui arrive à l’équipe. »

Qui soutient encore Arbeloa ?

Albaro Arbeloa, qui a débuté son mandat par une élimination honteuse de la Coupe du Roi par Albacete, est encore en course en Ligue des Champions et relégué à 4 points du FC Barcelone au classement de la Liga. Tout est encore jouable dans ces deux compétitions et pourtant, personne ne semble se faire d’illusions devant ce Real capable de perdre contre Getafe, et affaibli par les trop nombreuses blessures. En témoigne cette séquence hier en conférence de presse. « Pour vous, terminer la saison sans titres serait-il un échec ?», a lancé un journaliste. « Encore cette question ? Je vois que vous êtes tous très optimistes », a répliqué Arbeloa. Après deux défaites consécutives en Liga et un déplacement périlleux ce vendredi sur la pelouse du Celta Vigo, Arbeloa vit-il dans le déni ou juste dans l’illusion que ce Real Madrid peut remonter la pente ?

Les semaines passent et il n’y a déjà plus grand monde pour venir à son secours. Au contraire. L’ancien défenseur merengue Ivan Helguera en a ainsi remis une couche récemment. « C’est un véritable fiasco. Rien n’est logique. À mon avis, limoger Xabi Alonso était une erreur. La situation n’a pratiquement pas évolué, au contraire, elle a empiré. Limoger Xabi était une erreur, et si on le fait, il faut un entraîneur compétent, pas un jeune qui sort de la réserve, qui n’a jamais entraîné l’équipe première et qui n’y connaît rien. Je pense que Raúl aurait mieux géré la situation car il a été capitaine, il a déjà vécu ce genre de situation et il a du caractère. Je ne pense pas qu’Arbeloa était l’homme de la situation », a-t-il lancé. Tout autre résultat qu’une victoire contre le Celta condamnera probablement les espoirs de titre. Avec 5 jours plus tard l’autre grand tournant de cette drôle de saison, avec la réception de Manchester City en 8e de finale de Ligue des Champions.