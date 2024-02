Hugo Ekitike vide son sac sur le PSG

Libéré, délivré, il ne reviendra plus jamais. Cet hiver, Hugo Ekitike a quitté le Paris Saint-Germain sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais celle-ci est facilement atteignable. Un nouveau départ pour l’attaquant français qui a vécu des moments compliqués ces derniers mois. Après une première année honorable (4 buts, 4 assists en 32 apparitions toutes compétitions confondues, dont 14 titularisations), il a définitivement été acheté par le PSG. Une opération à 35 millions d’euros au total. Mais rapidement, Luis Enrique et Luis Campos lui ont montré la porte de sortie. Envoyé dans le loft après la tournée en Asie, il a discuté avec certains clubs dont l’Eintracht Francfort.

L’idée de Paris était d’inclure l’ancien joueur de Reims (1 apparition contre Lorient le 12 août) dans l’opération Randal Kolo Muani. Mais Ekitike a refusé. Les discussions ont continué entre toutes les parties et finalement, le joueur de 21 ans est resté à Paris, où il a participé aux entraînements sans pour autant jouer de matches. Placardisé, le jeune joueur a continué à travailler en attendant qu’une porte s’ouvre au mercato d’hiver. Alors qu’on pensait qu’il s’en irait vite, d’autant que les prétendants ne manquaient pas (Wolverhampton, Crystal Palace, West Ham, Wolfsbourg, Brentford), il a dû attendre la dernière journée du marché des transferts hivernal pour signer à Francfort donc.

Ekitike revient sur ses mercatos

Entré en jeu 14 minutes face à Cologne le 3 février, Ekitike a besoin de temps pour retrouver du rythme. Ce qu’il a d’ailleurs expliqué ce mercredi lors de sa conférence de presse de présentation. « Je veux à nouveau m’amuser et m’amuser sur le terrain (…) Je veux prendre le rythme, apprendre de mes collègues et m’adapter à l’intensité du championnat allemand. C’est l’entraîneur qui décidera si je commence ou non. J’essaie de me préparer du mieux que je peux et d’être là quand l’équipe a besoin de moi (…) Je me vois comme un attaquant qui joue le jeu et en même temps cherche de la profondeur et crée des liens entre ses coéquipiers. Je bouge beaucoup dans les espaces, j’aime dribbler et fournir des passes décisives ainsi que des buts.»

Il a aussi évoqué son arrivée dans le club allemand ainsi que les nombreux rebondissements. «Pendant l’été, c’était mon agent et plus le club de Paris qui a parlé avec Francfort. Mais j’avais entendu parler de l’intérêt de Francfort. Malheureusement il n’y a pas eu assez de temps et de contact avec le club pour que je puisse venir. Et après une bonne présaison avec Paris, à ce moment-là, pour moi, le but était de continuer sur ma lancée avec Paris et pourquoi pas gagner une place. Maintenant, je suis là et j’attends avec impatience l’avenir (…) La décision de rejoindre Francfort a été prise rapidement. Il y avait déjà un intérêt mutuel cet été. Je connais le club, les succès comme la victoire en Europa League et certains joueurs qui se sont très bien développés ici. C’est la bonne étape.»

Il évoque son passage compliqué au PSG

Celle vécue au PSG lui a appris des choses. «Tout dépend de la manière dont on prend les choses. Pour certains ça peut être compliqué. Moi je le prends d’une manière plutôt bonne, c’est ce qui me pousse à être meilleur chaque jour. Ca n’a pas marché à Paris, ça fait partie d’une carrière, des choix, de certaines choses qui se passent. Mon passage à Paris, pour moi ça a été une leçon, un apprentissage aux côtés de grands joueurs. Venir ici, c’est le bon choix. Le plus important c’est de pouvoir m’exprimer et montrer tout ce que j’ai appris à Paris pendant 1 an et demi.» Là-bas, il a pu apprendre aux côtés de grands joueurs, qui n’ont pas hésité à le conseiller.

«Quand Randal était là et que j’ai commencé à parler avec le club, il m’a parlé du club. Il m’a dit de très bonnes choses sur le club, l’environnement, la ville, les fans, que des choses positives. Ce sont des choses qui jouent sur le choix, même si j’étais déjà sûr (…) Grâce à mon contact avec Kylian Mbappé, je suis devenu une meilleure personne et un meilleur footballeur car j’ai pu apprendre beaucoup de choses. Il m’a donné de nombreux conseils pour m’aider à m’améliorer et m’a recommandé de passer à l’étape suivante maintenant.» C’est donc en Bundesliga qu’il va tenter de reprendre le fil de sa carrière et essayer d’apporter ses nombreuses qualités. La page PSG est désormais tournée pour Hugo Ekitike.