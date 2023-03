PSG : Daniel Riolo enfonce Neymar

La suite après cette publicité

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Neymar. Alors que le Brésilien s’est une nouvelle fois blessé pour une longue durée, le PSG ne pourra pas compter sur son numéro 10 lors de cette fin de saison. En coulisse, plusieurs cadres du club de la capitale souhaitent un départ de la vedette brésilienne. Si rien n’est en accord acté, certains observateurs poussent fortement pour un départ de l’ancien joueur du FC Barcelone. En tête de liste, Daniel Riolo. Le journaliste de 52 ans a une fois encore partagé sa volonté de voir l’attaquant de la Seleção plier bagage dans l’émission sur France 2 « Quelle époque » ce samedi soir.

« Je vire Neymar ? Bien sûr que vous le virez. Il n’a plus le niveau, il est tout le temps blessé. Le problème, c’est son contrat. Vous prenez une star, qui est à un moment le plus gros transfert de l’histoire du football, 222M€. Vous lui donnez entre 30M et 50M par an, c’est astronomique. Et ce gars là, au final, si vous prenez toutes les années, il a joué 50% des matchs. Imaginez une entreprise et que le cadre travaille un jour sur deux… »

