Lorient s’intéresse à Bryan Limbombe

Après une très belle saison l’année dernière et cette 10e place au classement, Lorient pensait recommencer fort son exercice 2023/2024. Mais pour le moment, les Merlus sont en difficulté en championnat avec une inquiétante 17e place après 16 journées et 2 petites victoires au total (8 défaites, 6 nuls). Alors la direction lorientaise mise grandement sur le mercato hivernal pour se renforcer et rapidement sortir de la zone rouge. Dans ce sens, des profils offensifs sont souhaités surtout au poste d’ailier.

Selon nos informations, Lorient s’intéresse au profil du jeune ailier Bryan Limbombe. Ce jeune belge de 21 ans s’est rapidement illustré du côté de l’Eredivisie et d’Almelo Héracles. La saison dernière, il évoluait du côté de Roda (D2 néerlandaise) où il avait brillé, et n’était pas loin du tout de s’engager avec Toulouse qui l’observait attentivement. Finalement, l’international espoir belge, petit frère de l’ancien Nantais Anthony Limbombe, avait rejoint au dernier moment le promu Almelo en Eredivisie. Et depuis son arrivée il y a 6 mois, le meilleur dribbleur des Pays-Bas de ces deux dernières saisons a prouvé qu’il avait bien du talent (14 matches, 1 but). Dans ce sens, son profil plaît beaucoup aux Merlus pour dynamiser leur attaque sur la deuxième partie de saison.