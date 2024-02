LdN (F) : première finale continentale pour les Françaises après leur victoire contre l’Allemagne

Enorme exploit pour l’équipe de France féminine. Confrontées à l’ogre allemand en demi-finale de Ligue des Nations ce vendredi à Lyon, les joueuses d’Hervé Renard ont transpiré jusqu’au bout mais se sont finalement imposées 2-1 pour atteindre la première finale continentale de leur histoire.

Kadidiatou Diani avait ouvert le score (41e), avant que Sakina Karchaoui n’inscrive son premier but en Bleues quelques minutes plus tard (45+5e). En fin de rencontre, Giulia Gwinn a sonné la révolte en réduisant l’écart (82e). Si les moments de chaleur se sont intensifiés sur le but de Pauline Peyraud-Magnin, les joueuses d’Hervé Renard ont su faire le dos rond pour composter leur billet pour la finale. L’histoire reste désormais à écrire face à l’Espagne mercredi prochain.