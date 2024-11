PSG - Toulouse : le message de Luis Enrique avant le Bayern Munich

Avant un match crucial contre le Bayern Munich - qui vient de l’emporter contre Augsbourg - pour la suite de son aventure en Ligue des Champions, le PSG s’est imposé contre Toulouse, au Parc des Princes (3-0). Une victoire nette, mais sans briller, avant ce choc européen. Mais Luis Enrique, soucieux des blessures et du rythme de ses internationaux, assure que la soirée a été réussie. Place maintenant au Bayern Munich, car une nouvelle défaite serait inquiétante pour la suite des évenements.

La suite après cette publicité

«C’est toujours difficile après les pauses internationales, mais on a réussi face à une très bonne équipe toulousaine, j’ai félicité leur coach. On a essayé de faire jouer quelques joueurs, car ils ont joué des matches importants avec leur sélection, il faut qu’ils se reposent. Le Bayern, c’est très important, il reste quatre matches et je sens que cette équipe est très bien. Je suis content de nos performances», a-t-il réagi sur DAZN. Rendez-vous mardi soir (21 heures).