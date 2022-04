FC Barcelone : Xavi a pété un plomb

La suite après cette publicité

Alors que le club catalan était sur une sacrée dynamique, il a connu un gros coup d'arrêt jeudi dernier, avec cette élimination face à Francfort en Europa League. Le tout, avec un scandale lié à une vente massive de billets aux supporters du club allemand présents en masse au Camp Nou. Puis, défaite face à Cadiz en Liga lundi soir, toujours à la maison...

Autant dire que tout ça n'a pas vraiment plu à Xavi Hernandez... Même si dans son discours public, face aux journalistes, le Catalan a tenu à relativiser et n'a pas tant accablé que ça ses hommes, ce fut bien différent en interne. Comme l'indique AS, l'ancien milieu de terrain est monté au créneau et a réuni ses joueurs avant la séance d'entraînement de mardi matin.

Xavi a recadré tout le monde

Cette fois, pas de session vidéo ou de discussion tactique, mais une sacrée engueulade. Il a été très clair avec ses troupes, et leur a reproché d'avoir laissé filer toute chance de gagner un titre en seulement cinq jours. Le journal indique qu'il y a eu beaucoup de tension et de messages forts lancés par le tacticien, qui souhaite réveiller son équipe et terminer dans les quatre premiers.

C'est surtout les erreurs et le manque de concentration et d'intensité qui ont fait péter un plomb à l'entraîneur. « Je veux un changement à 100%, nous sommes le Barça, nous ne pouvons pas continuer comme ça », aurait-il lancé, cherchant une réaction d'orgueil de ses hommes. Il n'a cependant pas visé d'individualité en particulier, et s'est toujours adressé au groupe. Mais nul doute que certains joueurs comme Eric Garcia ou Clément Lenglet ont dû plus se sentir ciblés par le discours de leur entraîneur que d'autres...