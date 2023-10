Coupe de France : le tirage au sort complet du 5e tour

La Coupe de France a repris dès cet été avec l’entrée en lice des premiers clubs amateurs. Durant ce dernier week-end de septembre (et premier week-end d’octobre), certaines équipes jouaient leur 4e tour, ouvrant donc la voie au tirage au sort du stade d’après. Ce 5e tour est un peu spécial puisque c’est la venue des 18 clubs de National, qui rejoignent les 48 survivants du National 2. D’ailleurs, seules deux équipes de N2 sur les 50 engagées n’ont pas passé leur premier tour.

Il y a d’abord le FC Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand, qui a été défait aux tirs au but par l’Espérance Ceyratoise, formation de Régional 2. Plus surprenant encore car habituée ces dernières saisons à réaliser de jolis parcours en Coupe, l’US Granville (Normandie) a été sorti dès son premier match contre le FC Flers (N3). Place désormais au tour suivant, qui aura lieu le week-end des 14 et 15 octobre. Tout au long de la semaine, les différentes ligues ont procédé au tirage au sort, dont voici les résultats.

Le tirage au sort complet du 5e tour :

Ligue Méditerranée :

AS Vence (R1) - Hyères FC (N2)

ET Fosséenne (N3) - SC Toulon (N2)

St Zacharie (R1) - Aubagne FC (N2)

La Ciotat (R2) - Marignane-Gignac (N1)

ES Milloise (R2) - Martigues (N1)

Pays de Grasse (N2) - Fréjus Saint-Raphaël (N2)

Montredon-Bonneveine (R2) - Rousset (N3)

Mandelieu (R2) - Pontet-Védène (R1)

Aix-en-Provence (D1) - AS Cannes (N2)

Stade Marseillais UC (R1) - Istres FC (N3)

Ligue Occitanie :

A.S. Atlas Paillade (R1) - Tournefeuille (R2)

Pignan AS (R2) - Agde RCO (N3)

Carcassonne VFAC (R1) - AS Fabrègues (R1)

A.S. Lavernose Lherm Mauzac (R3) - St Sulpice US (R2)

Pavie (R3) - Nîmes Olympiques (N)

Marguerittes ES (R3) - Toulouse Métropole FC (R1)

La Crémade FC (D1) - Vauvert FC (R2)

Blagnac FC (N3) - St Laurent Canourgue (D2)

US Montbazens Rignac (R3) - Figeac Quercy Football (R2)

Uchaud GC (R2) - Semeac O. (R3)

Castanet US (N3) - FC L’Islde Jourdain (R3)

Tarbes Pyrénées Foot (R1) -YS Seysses Frouzins (R1)

Sebazac (R2) - Alberes/Argeles (N3)

Jacoup Clapiers FA (D2) - Stade Beaucairois 30 (N3)

Rousson (R1) - Olympique Alès-en-Cévennes (N2)

US Revel (R1) - Rivesaltes SO (R3)

AS Béziers (R1) - Auch Football (R1)

FU Narbonne (R1) - Bagnols Pont (R1)

Muret AS (R1) - Rodeo FC (R1)

Montauban FC TG (R1) - Canet Roussillon FC (N3)

Ligue Bourgogne Franche-Comté :

UA La Machine (R3) - Jura Sud Foot (N2)

Macon FC (R3) - Rochefort Athletic (R3)

Entente Saint-Florentin (D1) - US Cosnes (N3)

FCO Avallon (R2) - Dijon FCO (N)

FC Gueugnon (N3) - Louhans Cuiseaux FC (N3)

Vauzelles (R2) - UF Macon (N2)

Chalon FC (R1) - AS Saint-Apollinaire (R1)

AS Garchizy (R1) - Sens FC (R1)

Morteau Montlebon (R1) - Racing Besançon (N2)

FC Vesoul (N3) - Bavilliers (R2)

Jura Dolois (N3) - US Saint-Vit (R1)

Coteaux de Seille (R3) - Besançon Foot (N3)

RC Saônois (R3) - ASPTT Dijon (N3)

AS Audincourt (R1) - CA Pontarlier (N3)

Ornans (R1) - Grandvillars (R1)

FC Tilles (D1) - Olympique Vesoul (D1)

AS Melizey Saint-Barthélemy (R2) - FC Sochaux (N1)

JS Créchoise (D1) - Is/Selongey (N3)

Ligue Paris Île-de-France :

Olympique Noisy-le-Sec OL (R2) - Cergy-Pontoise FC (R1)

Saint-Brice (R1) - Paris 13 Atletico (N2)

Sainte-Geneviève FC (N3) - Racing Club de France (N2)

FC Morangis-Chilly (R2) - FC Argenteuil (R2)

FC Massy 91 (R3) - AS Ermont (R3)

Neauphle Pontchartrain (R2) - Red Star (N)

Olympique Adamois (R2) - US Créteil Lusitanos (N2)

Blanc Mesnil SF (R1) - Montrouge FC 92 (N3)

Genevilliers CSM (R3) - Entente Sannois-Saint-Gratien (N3)

Courcouronnes ASE (D3) - US PVM Torcy (R1)

Villennes Orgeval (D3) - Espérance Aulnaysienne (R1)

Drancy JA (N3) - US Villejuif (R1)

Houilles AC (R1) - Linas Montlhery ESA (N3)

Ecouen FC (D1) - La Courneuve AS (R3)

Charenton CAP (R2) - Fleury 91 FC (N2)

Herblay ES (D3) - Plessis Robinson FC (R1)

Noiséenne AS (D2) - Chatou AS (N3)

Saint-Cloud FC (R3) - Versailles 78 FC (N)

Saint-Michel FC 91 (D1) - Igny AFC (R2)

Viry-Châtillon ES (R2) - Saint-Ouen L’Aumone AS (N3)

Chevilly Larue Elan (D1) ou Vincennes CO (R2) - Saint-Denis US (R1)

Houilles AC (R1) - Linas Montlhéry ESA (N3)

Ligue Auvergne Rhône-Alpes :

Velay FC (R1) - US Sucs et Lignon (R2)

AS Domeratoise (R1) - AAM Lapalissoise (R1)

US Feurs (N3) - Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne (N3)

FC Parlan Le Rouget (R3) - Aurillac FC (R1)

FCO Firminy-Insersport (R2) - Hauts Lyonnais (N3)

FC Mezelois (D1) - FC Espaly (N3)

FC Junhac-Montsalvy (D1) - CS Volvic (R1)

US Bassin Minier (D1) - AS Saint-Genes Champanelle (R2)

Espérance Ceyratoise (R2) - Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

Ambert Livradois Sud FC (R3) - AS Saint-Didier Saint-Just (R3)

US Mozac (R2) - US Monistrol sur Loire (R1)

Aulnat Sportif (D2) - Le Puy Football 43 Auvergne (N2)

US Coeur Allier (D2) - FC Roche Saint-Genest (R2)

Olympique Le Coteau (D2) AS Miserieux Trevoux (R1)

Vallis Aurea Foot (D3) - Saint-Chamond Foot (R2)

Lyon La Duchère (N3) - GOAL FC (N)

US Saint-Galmier Chamboeuf Sports (R3) - AS Saint-Just Saint-Rambert (D1)

FC Saint-Étienne (D1) - FC Chaponnay Marennes (R2)

FC Saint-Paul-en-Jarez (R3) - FC Vaulx-en-Velin (N3)

AS de Monthchat Lyon (R2) - JS Chamberienne (R2)

EVS Genas Azieu (D1) - Roannais Foot 42 (R2)

FC Plaine Tonique (R3) - Entente Crest Aouste (R2)

ES Saint-Christo Marcenod (D1) - FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N3)

Menival FC (R3) - FC Péageois (R3)

Domtac FC (R2) - Chassieu Décines FC (N3)

Côte Chaude Sportof Saint-Étienne (R2) - FC Gerland Lyon (D1) ou CS Neuvillois (R1)

Stade Amplepuisien (R2) - FC Bourgoin Jallieu (N2)

Ligue Pays de la Loire :

Saumur OFC (N2) - Saint-Nazaire AF (N3)

Sainte-Luce sur Loire US (R3) - Chateaubriant VOLT (N2)

Guérande Madeleine (D1) - Chemille Melay (R2)

Luçon FC (R3) - Mareuil-sur-Lay SC (R1)

Saint-Gilles Saint-Hilaire (D3) - Château Gontier FC (R3)

L’Hermenault FCPB (R3) - Le Poiré-sur-Vie (N3)

Fontenay-le-Comte (N3) - Pouzauges Bocage FC (R1)

Saint-Marc-sur-Mer Foot (R3) - Nantes JSC Bellevue (R1)

Ambrières Cigné FC (R3) - Le Mans FC (N)

Rezé FC (R2) - Orvault SF (R1)

Saint-Pierre Montrevault AS (R2) - Saint-Philbert Grand Lieu US (N3)

La Chapelle sur Erdre AC (R2) - Cholet SO (N)

Meral Cosse US (R3) - Les Essarts FCG (R3)

Lire Drain Olympique (R3) Chateau Gontier Ancienne (N3)

Landeronde Saint-Georges (D3) - Changé CS (R3)

Maybeléger FC (D2) - Guérande Saint-Aubin (R3)

Beaufort-en-Vallée US (R3) - Coulaines JS (R1)

Mayenne Stade FC (R1) - Les Sables TVEC (R1)

Aizenay France (R2) - Sautron AS (R1)

Brissac Quincé ESA (R2) - Sablé-sur-Sarthe FC (N3)

Brétignolles ES (R2) - Les Herbiers (N2)

Challans FC (N3) - La Roche-sur-Yon (N2)

Ligue Normandie :

AS Tourlaville (R2) - SU Dives Cabourg (N3)

US Alençonnaise 61 (N3) - FC Dieppe (N3)

FC Pays Aiglon (R3) - Eu FC (R3)

FC Val de Reuil (R1) - US Avranches (N)

Evreux FC 27 (R2) - AG Caen Football (N3)

ES Coutançaise (R1) - FC Equeurdreville-Hainneville (R1)

FC des Étangs (R2) - FC Flerien (N3)

Saint-Georges-des-Groseillers (R3) - Stade Sotteville (R1)

FC Argentan (R2) - FC Barentinois (R3)

AS Villers Houlgate (N3) - FC Saint-Lô Manche (N3)

Tessy Moyon (R3) - JS Douvres Delivrand (R2)

CA Lisieux Pays d’Auge (R2) - FC Rouen (N)

US Conchoise (R3) - ESM Gonfreville (R1)

ES Pointe de la Hague (R3) - OC Briouze (R3)

FC Thaon Bretteville (R3) - Le Havre Caucriauville (R1)

La Croix Vallée Eure (D2) - Cany FC (R3)

US Lillebonnaise (R3) - AF Virois (N2)

FAC Alizay (R3) - CMS Oissel (N3)

Ligue Grand Est :

JS Audun (R3) - CS Veymerange (R3)

ES Marange Silvange (R3) - SA Épinal (N)

JS Metz Chazelles (D3) - Entente Villerupt Thil (R1)

CS Sedan Ardennes (R3) - Reims Sainte-Anne (N3)

Reims Murigny (R3) - ES Fagnière (R1)

Espérance Rémoise (R3) - Bogny-sur-Meuse FC (R1)

Bétheny FC (R3) - FC Côte des Blancs (R2)

FC Hagondange (R2) - OCNA Charleville (R2)

APM Metz FC (R1) - FC Yutz (R2)

Rethel (R2) - Thionville Lusitanos (N3)

FC Weitbruch (D1) - FCE Schirrhein (R2)

EN Saint-Avold (R2) - SSEP Hombourg Haut (R1)

US Remering-Villing (D2) - Achen Etting Schmittviller (R2)

FC Scheibenhard (R2) - US Sarre Union (N3)

AS Ingwiller (R3) - FCSR Haguenau (N2)

AS Bliesbruck (D1) - Sarreguemines FC (R1)

US Oberlauterbach (R1) - US Forbach (R1)

CSIE Harskirchen (D3) - US Reipertwiller (R1)

RS Magny (R2) - SR Colmar (N2)

FC Schweighouse-sur-Moder (R2) - US Trois Maisons Phalsbourg (D1)

AS Côteaux Mulhouse (D2) - FC Geispolsheim (R1)

AS Illzach Modenheim (R1) - AS Huningue (R1)

Ottmarsheim (R3) - AS Still Mutzig (R1)

ES Molsheim Ernolsheim (R1) - FC St Louis Neuweg (R1)

FC Mulhouse (R1) - Raon l’Étape (N3)

AS Bischoffsheim (D1) - ASC Biesheim (N2)

FC Soleil Bischheim (R1) - ASL Koetzingue (R2)

FCSR Obernai (R2) - Racing HW 96 (R3)

FC Hirtzfelden (R3) - AS Erstein (R2)

ASTR Wittenheim (R3) - Strasbourg FCOSK 06 (N3)

US Vandoeuvre (R1) - Jarville JF (R1)

COS Villers-lès-Nancy (R2) - FC Eloyes (R2)

ES Thaon (N3) - AS Nancy-Lorraine (N)

FC Saint-Max Essey (R3) - Chaumont FC (R1)

US Éclaron (R2) - AS Pagny-sur-Moselle (R1)

Athletic Cuvry Augny (D1) ou AS Nancy Haut du Lièvre - ES Heillecourt (R2)

ASPTT Chaumont (R3) - FC Nogeantais (R1)

AS Saint-Nabord (R3) - FC Métropole Troyenne (N3)

AS Nomexy Vincey (D2) - FC Saint-Meziery (R1)

Romilly Champagne (D1) - SR Saint-Dié Kellermann (R2)

Ligue Centre-Val de Loire :

ACP Tours (R1) - Tours FC (N3)

US Orléans (N) - Blois 41 (N2)

US Petite Beauce (D1) - US Municipale Montargis (R1)

SC Malesherbois Football (R2) - Entente Maintenon Pierres (R3)

FC Saint-Georges-sur-Eure (R2) - Vierzon FC (N3)

US Châteauneuf (N3) - Saint-Pryve Saint-Hilaire FC (N2)

US Le Poinçonnet (R2) ou AS Chouzy-Onzain (R3) - Avoine Olympique Chinon Cinais (N2)

Cercle Jules Ferry Fleury (R2) - Étoile Bleue Saint-Cyr-sur-Loire (R2)

FC Montlouis (N3) - Bourges Foot 18 (N2)

ESPES du Moulon Bourges (N3) - Châteauroux (N)

Vatan (R3) - Châteauneuf-sur-Cher (D1)

FC Déolois Deols (R1) - Sologne Olympique Romorantin (N2)

Ligue Bretagne :

Stade Paimpolais FC (R2) - Lannion FC (N3)

Douarnenez (R2) - Stade Plabennécois (N3)

Plogonnec ESP (R2) - GSI Pontivy (N3)

RC Ploumagoar (R2) - SC Morlaix (R1)

AS Plobannalec Lesconil (R2) - La Plozévetienne (R3)

CND Le Folgoët (D1) - Loudéac Olympique SC (R1)

CS Bégarrois (R1) - Plouhinec FC (R2)

US Montagnarde (R1) - Stade Briochin (N2)

JU Plougonven (R3) - Stade Pontivyen (N3)

GNDR Guipavas (R1) - Châteaulain FC (R2)

Lorient Sports (R2) - Paotred Dispount (N3)

Rostrenen FC (R3) - Plougastel FC (R1)

EA Saint-Renan (R1) - Brest Saint-Laurent (R2)

Carhaix (R2) - Vannes OC (N3)

JA Penvenan (D1) - AS Ginglin-Cesson (R1)

FC Breteil Talensac (R1) - US Saint-Malo (N2)

CS Betton (R2) - FC Beauregard (R2)

AS Vignoc Hédé Guipel (R1) - Ploermel FC (R1)

SC Le Rheu Football (R2) - US Liffré (R1)

Espérance Chartres de Bretagne (R1) - Entente Samsonnaise Dol (R1)

US Saint-Gilles (R3) - TA Rennes (N3)

US La Gacilly (R2) - Dinan Lehon FC (N2)

FC Quiberon Saint-Pierre (D2) - US Chateaugiron (R3)

Saint-Carreuc-Henon US (R1) - AS Vitré (N3)

CO Pacé (R2) - Keriolets Pluvigner (R1)

US Fougères (N3) - Lamballe FC (R1)

Avenir Lieuron (R3) - AS Menimur (R1)

FC Naizinois (R3) - CPB Bréquigny (N3)

ES Plescop (R2) - US Billé Javené (R3)

Auray FC (R2) - AC Rennes (R3)

Ligue Hauts-de-France :

Portugais d’Amiens (R1) - US Pays du Valois (N3)

Villers Outreaux (R3) - Noyon FC (D1)

Tergnier FC (D1) - Itancourt Neuville (R1)

Montigny-Gohelle FC (R3) - Arras (R1)

US Ribemont Mezières (R3) - US Laon (R1)

US Plessis Brion (R3) - Avion (R1)

Oignies ASSB (R3) - US Noeux-les-Mines (R1)

Château Étampes FC (R3) - AC Montdidier (R3)

OS Tricot (D3) - US Gouvieux (R2)

US Seboncourt (D2) - RC Doullens (D1)

US Camon (R2) - Olympique Saint-Quentin (N2)

US Maubeuge (R1) - SC Abbeville (R2)

US Corbie (D1) - Bully-les-Mines (R2)

US Vimy (N3) - Longueau (R1)

Nibas-Fressenneville (D1) - Feignies-Aulnoye (N2)

US Choisy-au-Bac (R1) - AS Beauvais Oise (N2)

JS Ecourt (R2) - US Chantilly (N3)

Anzin Saint-Aubin (R2) - Saint-Just-en-Chaussée (R3)

AC Cambrai (R1) - US Noyelles-sur-Lens (R2)

Le Quesnoy (R3) - US Balagny (R3)

AS Verneuil (D1) - Montataire (R2)

Halluin Unuon (R3) - Bondues FC (R1)

Lillers FC (D1) - Lomme Délivrance (D2)

Calonne-Liévin (D1) - Lumbres (R2)

Calonne-Ricouart FC (R3) - Lambersart (R2)

RC Roubaix (R2) - Blériot Plage (R3)

La Sentinelle (R3) - US Vermelles (R3)

FC Quarouble (R3) - Saint-Amand FC (N3)

Olympique Maroilles (D1) - Le Portel (R2)

US Tourcoing (R1) - US Provin (R1)

US Leffrinckoucke (D1) - Marcq-en-Baroeul (N3)

Trith-Saint-Léger (D2) - Coulogne (R3)

US Meurchin (R3) - Wasquehal (N2)

Olympique Hénin (D2) - US Escaudain (R1)

Pays de la Lys (D1) - FC Raismes (R2)

US Pays de Saint-Omer (R1) - Marck-en-Calaisis (R1)

US Ascq (R3) - Croix (N3)

US Saint-André (R2) - US Boulogne-sur-Mer (N2)

Loffre-Erchin (D5) - Chambly Oise FC (N2)

US Courcelles (R3) - Grande-Synthe (R1)

US Pérenchies (R3) - Calais (R1)

Loon Plage FC (R1) - Mons-en-Baroeul (R2)

Ligue Corse:

FC Borgo (N2) - USC Corte (N3)

FC Balagne (N3) - Sud FC (R1)

AS Cargese (R3) - S.V.A.R.R. (R1)

SC Bocognano Gravona (R1) - AS Furiani Agliani (N2)

Ligue Nouvelle Aquitaine :

Aviron Bayonnais (N3) - Stade Bordelais (N3)

FC Biganos (R1) - Morlaas Est Béarn (R2)

FC Mérignac Arlac (R1) - FC Libourne (N2)

FC Lescar (R1) - Trélissac APFC (N2)

SA Mérignac (R1) - Rochefort FC (R1)

Alliance Foot 3B (R2) - Bergerac Périgord FC (N2)

JS Sireuil (R2) - Jeunesse Villenave (R1)

FC Grand Emilionnais (R2) - Cœur Médoc Atlantique (R2)

FC Rive Droite (R3) - FC du Langonnais (R2)

Targon Soulignac FC (R3) - Saint-Paul Sports (N3)

CMO Bassens (R3) - Arin Luzien (R1)

ES Montoise (R3) - JA Biarritz (R2)

Mas AC (R3) - Andernos Sports FC (R2)

ES Champniers (R3) ou Périgueux Foot (D1) - FC Bassin d’Arcachon (R1)

SO Châtellerault (N3) - US Chauvigny (N3)

FC Bressuire (R1) - Chamois Niortais (N)

CS Feytiat (R1) - ES Guérétoise (R1)

CA Neuville (R1) - Dompierre Sainte-Soulle EFC DB2S (R2)

Thouars Foot 79 (R1) - Etoile Maritime (R1)

FC Périgny (R2) - US Donzac (R2)

CS Boussac (R2) - Aunis Avenir FC (R3)

JA Isle (R2) - Avenir Gouzon (R2)

Limoges Football (R2) - Stade Poitevin (N3)

RC Parthenay Viennay (R2) - AS Jugeals Noailles (R3)

Avenir 79 (R2) - Angoulême Charente FC (N2)

Laleu La Pallice (R3) - FC Chauray (N3)

Saint-Léonard de Noblat (R3) - ES Château Larcher (R3)

Stade Ruffecois (R3) - AS Panazol (N3)