Bayern Munich : le président Herbert Hainer victime d’une fracture du tibia

Nouvelle blessure insolite au Bayern Munich… et cette fois-ci, jusqu’aux plus hauts étages du club. Selon Bild, le président Herbert Hainer s’est fracturé le péroné en faisant du sport et devra porter un plâtre pendant environ six semaines. L’écurie bavaroise a confirmé l’information à l’agence de presse allemande. Une blessure qui tombe à l’approche du quart de finale retour de Ligue des Champions contre l’Inter Milan, que le dirigeant bavarois devra suivre à la télévision.

Déjà privé de Manuel Neuer, victime d’une lésion au mollet… en célébrant un but contre Leverkusen, le Bayern voit ainsi la malchance s’étendre jusqu’à ses dirigeants. Hainer n’a donc pas pu assister à la rencontre d’EuroLeague entre les basketteurs allemands et l’Étoile Rouge de Belgrade ce mardi. Il espère néanmoins pouvoir retrouver les tribunes de l’Allianz Arena et du SAP Garden dès que son état le permettra.