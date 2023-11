Jude Bellingham remporte le Golden Boy 2023

Chaque année, le quotidien italien Tuttosport décerne le Golden Boy, un trophée individuel qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Un trophée de renom, qui équivaut au Ballon d’Or des jeunes joueurs, et c’est un prix qui intéresse particulièrement les amateurs de football. Ces dernières années, Erling Haaland (2020), Pedri (2021) et Gavi (2022) l’ont emporté, alors que Kylian Mbappé avait été couronné lors de l’édition 2017.

Parmi les nommés, on retrouvait d’ailleurs Gavi, pour sa propre succession, Jamal Musiala (Bayern Munich), Xavi Simons (RB Leipzig), Rasmus Hojlund (Manchester United) ou encore Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Avec également quatre joueurs français avec, parmi eux, Warren Zaïre-Emery (PSG), Mathys Tel (Bayern Munich), Lucas Gourna-Douath (RB Salzbourg) et Andy Diouf (RC Lens). Mais pour la première fois de l’histoire du trophée, c’est un joueur du Real Madrid qui a été l’heureux élu.

Jude Bellingham a écrasé la concurrence

En effet et sans grande surprise, Jude Bellingham a été l’heureux élu de la 21e édition du Golden Boy, avec 97% des voix. Les 50 journalistes européens votants lui ont attribué le score de 485 points sur un maximum de 500 possibles. Le meneur de jeu des Three Lions avait terminé deuxième en 2021, puis troisième en 2022, et il remporte donc cette récompense en écrasant toute concurrence. Lui qui avait déjà remporté le Trophée Kopa, un titre équivalent décerné lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

L’ancien du Borussia Dortmund, arrivé cet été au Real contre 103 millions d’euros, hors bonus, s’est déjà mis tout Madrid dans la poche. Dix buts en onze journées de Liga notamment, pour un total de 14 buts et 5 passes décisives en 16 rencontres, toutes compétitions cumulées. Mais surtout, le joueur de 20 ans a fait gagner 15 des 28 points du club espagnol en championnat espagnol. Preuve de son ascension fulgurante et sans limites pour l’équipe de Carlo Ancelotti.