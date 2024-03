Valenciennes : la Serie A et la Liga aux trousses de Souleymane Basse

Lanterne rouge de Ligue 2, Valenciennes vit une saison cauchemardesque et devrait, sauf incroyable retournement de situation, évoluer en National la saison prochaine. Dans ce marasme, le club nordiste peut, cependant, rêver d’une finale de Coupe de France d’ici quelques semaines. Et pour cause, les hommes d’Ahmed Kantari réalisent une campagne, jusqu’alors, exceptionnelle et s’apprêtent à croiser le fer avec l’Olympique Lyonnais, mardi prochain, au Groupama Stadium pour les demi-finales de la compétition. Une performance plus qu’honorable que les Valenciennois doivent notamment à un homme : Souleymane Basse. Aujourd’hui âgé de 20 ans, ce latéral gauche d’1m82, arrivé en provenance de Génération Foot à l’été 2023, réalise en effet de très belles performances sous le maillot du VAFC, notamment en Coupe de France.

Doté d’une qualité technique supérieure à la moyenne, très bon défensivement et précieux aux abords de la surface adverse, le natif de Thiès attise ainsi logiquement les convoitises. International espoir du Sénégal, vainqueur de la dernière CAN U20 et présent lors du Mondial U20 avec les jeunes pépites sénégalaises, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 plaît notamment en Serie A. Dans cette optique et selon nos dernières informations, le Hellas Vérone, 15e du championnat italien, est d’ores et déjà venu aux renseignements. Et ce n’est pas tout. Si d’autres formations transalpines sont intéressées par son profil, la Liga est également sur le coup. Toujours selon nos indiscrétions, Osasuna fait ainsi partie des écuries espagnoles attentives à sa situation. Autant d’intérêts qui ont de quoi faire trembler Valenciennes, quasiment condamné à la relégation. En attendant, les pensionnaires du Stade du Hainaut pourront (encore) profiter de leur protégé pour tenter de renverser les troupes de Pierre Sage…