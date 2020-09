Manchester City : le FC Barcelone sait à quoi s'en tenir pour la pépite Eric Garcia

La suite après cette publicité

Du côté de Barcelone, on parle beaucoup des départs et des arrivées pour les positions les plus avancées. Ainsi, Luis Suarez et Arturo Vidal devraient rapidement prendre l'avion et s'envoler vers de nouveaux horizons. Le premier est attendu à la Juventus, alors que le Chilien débarquera 150 kilomètres plus loin, à Milan puisqu'il va s'engager avec l'Inter.

Memphis Depay et Georginio Wijnaldum seraient eux les deux joueurs choisis par Ronald Koeman pour renforcer l'attaque et le milieu, même si pour l'entrejeu, le nom de Thiago Alcantara revient avec de plus en plus d'insistance. Deux pistes spécialement réclamées par l'ancien sélectionneur batave. Mais pour le secteur défensif, les dirigeants du FC Barcelone ont déjà un grand favori : Eric Garcia, le jeune défenseur qui vient de débuter avec la sélection espagnole lors de cette trêve internationale.

Il ne manque que le feu vert de Manchester City

Le défenseur central de 19 ans formé à La Masia est en fin de contrat à Manchester City et selon Mundo Deportivo, sa décision est déjà prise depuis un moment : il veut revenir à Barcelone. Pep Guardiola avait déjà, par le passé, confirmé à demi-mot ce que tout le monde craignait à Manchester. Les Catalans ont déjà soumis plusieurs propositions environnant les 10 millions d'euros, toutes refusées par les Citizens.

Mais dans les prochains jours, le FC Barcelone va repasser à l'attaque. Il faudra cependant mettre la main à la poche, puisque toujours selon le journal, l'écurie de Premier League attend 25 millions d'euros pour son joueur, un montant légèrement supérieur à ce qui avait pu être annoncé par le passé. Le joueur et le club de Liga souhaitent boucler l'opération cet été, l'état-major blaugrana voyant en lui le nouveau Gerard Piqué, alors que le principal concerné ne veut pas aller au clash avec son club actuel. Affaire à suivre...