Une star d’Hollywood pas chaude pour Kylian Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé ne portera plus la tunique du PSG la saison prochaine. S’il continue de retarder l’échéance sur son futur, en témoigne sa conférence de presse durant laquelle il a réaffirmé ne «rien avoir à annoncer» ce vendredi avec les Bleus, l’attaquant du PSG rejoindra bien le Real Madrid. Une arrivée qui continue de faire parler en Espagne, et surtout, d’alimenter les débats. Viggo Mortensen, acteur emblématique de la trilogie Le Seigneur des anneaux et grand fan du Real Madrid, n’est pour sa part pas favorable à une arrivée du Français dans la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid n’a pas besoin de Kylian Mbappé, a-t-il insisté à l’occasion du festival «Les Rencontres du Sud» à Avignon ce samedi, dans des propos rapportés par La Provence. C’est juste pour l’égo du président Florentino Perez. Moi, je pense qu’avec Bellingham et Rodrygo, on a ce qu’il faut, ce n’est pas nécessaire. Il aurait dû venir au Real, il y a deux ans. C’est trop tard.»