LdC : le groupe du Real Madrid pour la finale avec Tchouaméni et Alaba

Samedi, le Real Madrid a rendez-vous avec l’histoire. De retour en finale de la Ligue des Champions, le club merengue aura l’opportunité de remporter la quinzième Coupe aux grandes oreilles de son existence en cas de succès contre le Borussia Dortmund, tombeur du Paris Saint-Germain au tour précédent, à Wembley. En marge de ce choc au sommet, la formation espagnole a dévoilé les 25 joueurs convoqués.

Pressenti pour débuter dans les cages madrilènes, Thibaut Courtois a logiquement été appelé par Carlo Ancelotti au même titre que sa doublure, Andryi Lunin, incertain jusqu’ici à cause d’une grippe. Blessé au pied et engagé dans une véritable course contre la montre pour participer à l’Euro 2024 avec la France, Aurélien Tchouaméni figure dans ce groupe tout comme son partenaire autrichien David Alaba.

