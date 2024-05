Les cotes de PARIONS SPORT en Ligne pour Dortmund-Real Madrid pour profiter des 15€ sans dépôt avec le code FM15

C’est traditionnellement la rencontre qui clôt une saison de football. On parle ici bien évidemment de la finale de la Ligue des Champions. Après des 1/2 finales assez folles, c’est un affrontement germano-espagnol qui est au programme entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. En début de saison, personne n’aurait misé sur une telle finale entre une équipe du BvB qui, sur le papier, n’avait rien d’un favori, et une formation madrilène orpheline de Karim Benzema, parti en Arabie Saoudite mais remplacé par un Jude Bellingham bluffant cette saison.

Mais le club de la Ruhr, tombeur du PSG de Kylian Mbappé sans discussion possible, et le Real Madrid, bourreau du Manchester City de Pep Guardiola et du Bayern Munich d’Harry Kane, ont tous deux mérité de se disputer la Coupe aux grandes oreilles, dont la finale de cette année aura lieu ce samedi 1er juin, à Londres, du côté du mythique stade de Wembley. Il s’agira de la 15e confrontation sur la scène continentale entre les deux équipes (6 victoires pour le Real contre 5 nuls et 3 victoires pour Dortmund).

Analyse, cotes, forces en présence et présentation Borussia Dortmund vs Real Madrid

Pour cette finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, c’est bel et bien le club merengue qui obtient les faveurs des pronostics… et des cotes en ligne. Malgré la brillante qualification sans trembler du Borussia Dortmund d’Edin Terzić face au PSG, avec deux victoires en autant de matches, une victoire des Allemands face au Real est cotée à 5,35, quand le match nul est proposé à 4,25 et une victoire du Real Madrid de Carlo Ancelotti à seulement 1,60 (cotes Dortmund-Real). Pire, la victoire du Real Madrid, quelque soit l’issue finale de la rencontre (temps réglementaire, prolongations ou tirs au but) n’est cotée qu’à 1,30, contre 3,50 pour un sacre du Borussia. C’est dire si le parcours brillant du club allemand en Ligue des Champions n’a aucun impact, bien au contraire, sur le statut de favori du club madrilène. Une fois encore, la bande à Carlo Ancelotti est annoncée vainqueur. Il faut dire qu’au fil des années (encore plus sur la dernière décennie), la Casa Blanca est devenu le maître des lieux en C1. Une véritable machine à gagner qui a déjà remporté 14 Ligues des Champions (dont 5 sur les 10 dernières saisons). C’est certain qu’à côté, la seule C1 remportée par Dortmund en 1996-87 ne pèse pas lourd, d’autant qu’au niveau des individualités, le Real Madrid l’emporte largement sur le Borussia Dortmund sur le papier.

Quelle stratégie adopter pour parier sur la finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid ?

Quand on songe à tenter sa chance dans les paris sportifs, notamment lors des grands événements, le premier réflexe est de penser que la simplicité est le secret du succès. Vous pouvez tenter des paris simples avec une victoire nette du Real Madrid, cotée à 1,60 (cotes Dortmund-Real Madrid), avec un doublé de Vinicius Junior (cote à 7,50), habituel tireur de penalty du Real et qui reste sur un joli doublé en 1/2 finale aller de la Ligue des Champions. Mais ce type de match de fin d'année où chaque équipe joue sa saison est tellement particulier qu'il s'agit sans aucun doute du meilleur moment pour tenter un gros coup, on l'a d'ailleurs vu avec le scénario des 1/2 finale. Ainsi, une victoire 2-0 nette du Real Madrid cotée à 7,70 est un coup à tenter, de même qu'une victoire aux tirs au but du Real Madrid après un score nul. La cote est folle (18), mais la Ligue des Champions 2023-24 a tellement été surprenante qu'une énième séance de tirs au but remportée par l'insatiable Real Madrid de Florentino Perez est une vraie possibilité.

Entre une équipe du Borussia Dortmund emmenée par Mats Hummels et Marco Reus, qui voudront là s'offrir un ultime trophée en club, et le Real Madrid porté par une génération montante (Vinicius Jr, Bellingham, Rodrygo, Camavinga, Tchouameni) et des cadres en fin de carrière qui veulent s'offrir un dernier trophée (Toni Kroos, Luka Modric notamment), la rencontre promet d'être spectaculaire et risque de procurer quelques frissons dès l'entame de la musique de la Champions League.

