Wolverhampton : Adama Traoré lance un appel du pied à la Liga et l'Espagne

29 janvier 2022. Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée d'Adama Traoré sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 30 M€. Courtisé par Tottenham, le puissant ailier de Wolverhampton avait dit oui aux Blaugranas. Difficile pour lui de refuser puisqu'il avait porté les couleurs du club plus jeune avant de rejoindre Aston Villa en 2015. Mais le Barça, où il était considéré comme un grand espoir (4 apparitions avec les pros, ndlr) ne l'a jamais oublié. Les Catalans ont donc saisi l'occasion de le faire revenir l'hiver dernier. Après des débuts intéressants, Adama Traoré a peu à peu disparu des radars, barré par une forte concurrence.

Un retour express au Barça

Le 30 juin, les pensionnaires du Camp Nou, qui n'étaient pas convaincus par ses performances (4 assists en 17 apparitions), ont décidé de lui dire adieu une seconde fois. Le club ibérique avait ainsi publié un communiqué de presse. «Adama Traoré et Luuk de Jong quittent le FC Barcelone en ce 30 juin, date de la fin de leur prêt. Le Club tient à les remercier pour leur engagement et leur implication et leur souhaite le meilleur pour la suite». La suite, c'est à Wolverhampton que l'Espagnol de 26 ans a donc décidé de l'écrire. De retour dans l'écurie anglaise, il comptait repartir du bon pied, surtout en année de Coupe du Monde.

Mais il a débuté la saison avec une blessure à l'ischio-jambier (20 juillet au 13 août). Puis, le footballeur de 26 ans avait été remplaçant lors de ses deux premiers matches en Premier League. Il était entré en jeu face à Fulham (13 minutes) et Tottenham (20 minutes). Ensuite, il avait été titularisé en FA Cup face à Preston North End. Il avait répondu présent en marquant un but. C'était le 23 août dernier. Après cela, Adama Traoré est resté muet durant 5 rencontres toutes compétitions confondues. Malgré tout, il a gratté du temps de jeu, lui qui a été remplaçant trois fois avant d'être titularisé face à Chelsea et Nottingham Forest.

Une montée en puissance après une blessure

Il a enchaîné hier soir avec une nouvelle titularisation face à Crystal Palace. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour ouvrir son compteur but en championnat (défaite 2-1). L'ancien du Barça en est aujourd'hui à 2 buts en 9 apparitions toutes compétitions confondues, dont 4 en tant que titulaire. Interrogé par AS après la rencontre, il a savouré. «Eh bien, je me sens bien après une blessure que j'ai eue. C'est le troisième match que je joue en tant que titulaire et je vais bien grâce au but malgré la défaite. Je continue de monter en puissance pour être en forme».

Il a ajouté ensuite : «je me sens bien (après son départ du Barça). Bon, j'ai eu une blessure en début de saison, je n'ai pas pu faire une bonne préparation. J'ai rechuté d'une autre blessure, mais ils ont pris soin de moi et j'ai recommencé à jouer. Pour le moment, je n'ai pas joué 90 minutes lors d'un match car ils veulent que j'y aille progressivement. Mais je suis content pour les trois matches joués en tant que titulaire. La semaine dernière, j'ai obtenu un pénalty pour l'équipe et cette semaine j'ai marqué».

Adama Traoré veut retrouver l'Espagne

Adama Traoré a ensuite indiqué qu'il ne fermait pas la porte à un retour en Liga. «L'Espagne est le pays que j'aime et où je suis né. C'est très clair, mais chaque chose en son temps. Je suis retourné à Barcelone pendant quelques mois car c'est une décision que j'ai prise, j'avais d'autres options mais j'y suis retourné, j'ai aidé et je reviendrai sûrement. Je ne sais pas où, mais je suis sûr que je reviendrai un jour. En ce moment, je suis concentré sur la saison et je continue de progresser». De quoi peut-être lui offrir une place dans la liste de la Roja pour le Mondial. C'est en tout cas son souhait.

«Oui, je pense avoir eu une continuité avec le coach. D'ailleurs, maintenant que je suis de retour je vais faire de mon mieux pour y aller, je pense que c'est le rêve de tout joueur. C'est la décision du coach, et si le coach m'appelle, alors je serais à son service. C'est le rêve de tout joueur espagnol de défendre le drapeau». Un bel appel du pied à destination de Luis Enrique et de la sélection ibérique. Pour y retourner, l'athlétique Adama Traoré va devoir charbonner. Il a encore un mois pour convaincre et réaliser son rêve.