PSG : David Beckham déclare sa flamme au Parc des Princes

Dans un entretien accordé au média officiel du Paris Saint-Germain PSG TV, l’ancien milieu de terrain anglais David Beckham, aujourd’hui propriétaire de l’Inter Miami (MLS), est revenu sur son passage au club de la capitale, durant six mois entre janvier et juin 2013, et n’a pas caché son amour pour le Parc des Princes, dont il a foulé la pelouse à six reprises sur ses 14 rencontres sous le maillot rouge et bleu (0 but, 2 passes décisives).

«Je me souviens de la première fois où je l’ai rencontré au Paris Saint-Germain. J’étais un peu timide parce qu’il était comme une star pour moi. Savoir que je pouvais jouer avec lui était quelque chose d’extraordinaire, et je ne l’oublierai jamais, détaille d’abord l’Anglais. Je me souviendrai toujours de ce qu’ils (le PSG) ont fait pour moi, de la façon dont ils m’ont traité et de l’attitude des supporters du Paris Saint-Germain à mon égard. Même si je ne suis resté que six mois, j’ai eu l’impression d’être traité comme si j’étais là depuis 16 ans et que je faisais partie de cette famille. (…) La raison pour laquelle j’avais hâte de jouer au Parc des Princes ? C’était les supporters ! Les supporters de ce stade créent quelque chose d’incroyable.»

