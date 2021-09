Adrien Rabiot raconte le clash de sa mère avec les clans Pogba et Mbappé

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain Adrien Rabiot a tenu à revenir sur l'épisode impliquant sa mère ainsi que celle de son coéquipier Paul Pogba et le père de Kylian Mbappé en tribunes après l'élimination de l'Euro 2020 face à la Suisse le 28 juin dernier à Bucarest. Selon le joueur de la Juventus Turin, il n'y a pas eu d'incident entre les parents des joueurs.

La suite après cette publicité

«Il ne s'est pas passé quoi que ce soit dans les tribunes. C'était un peu surprenant d'entendre tout ça. J'ai parlé avec elle et je la crois. Quand elle me dit qu'il ne s'est rien passé, c'est la vérité. Des images d'énervement, cela peut arriver, mais qui sait ce qu'il s'est dit... Avec Paul Pogba et Kylian Mbappé ? On en a pas du tout parlé parce qu'il n'y avait rien, ni de leur côté, ni du mien. Il n'y a pas eu besoin de parler de quoi que ce soit», a-t-il déclaré au micro de TF1.