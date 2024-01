Ronaldo se prononce sur l’avenir de Kylian Mbappé

Depuis le 1er janvier, le dossier Kylian Mbappé (25 ans) a repris de l’ampleur. L’attaquant français est en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, et peut négocier avec n’importe quel club depuis le début d’année 2024. Le Real Madrid, comme les saisons précédentes, fait office de favori pour récupérer le numéro 7 du PSG. Pour autant, rien n’est encore officiel. En marge de la cérémonie The Best à Londres hier, l’ancien avant-centre du Brésil Ronaldo Nazario a évoqué l’avenir du natif de Bondy. S’il ne sait pas où il va atterrir, Ronaldo a loué une qualité de l’attaquant parisien.

«Je ne sais pas s’il va aller au Real Madrid, mais il est vrai qu’il parle un espagnol presque parfait. Je trouve impressionnant à quel point il parle bien. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c’est une telenovela qui devient déjà très longue», a admis R9. L’issue du dossier n’est plus indécise puisqu’il va signer à Madrid selon nos informations exclusives.