Salernitana : Pippo Inzaghi prend la porte

Actuellement lanterne rouge de Serie A, la Salernitana décide de révolutionner son staff technique. En effet, la légende milanaise, Filippo Inzaghi (50 ans), a quitté son poste d’entraîneur en chef des Granata et sera officiellement remplacé par Fabio Liverani, passé par les bancs de Lecce, de Parme et de Cagliari. Un nouvel entraîneur qui s’ajoute aux recrues hivernales telles que Jerome Boateng et Kostas Manolas. La mission maintien dans l’élite commence dès maintenant pour la Salernitana qui espère réaliser un joli comeback.

«L’U.S. Salernitana 1919 indique avoir relevé M. Filippo Inzaghi de ses fonctions d’entraîneur de la Première Équipe. En le remerciant pour son dévouement au travail démontré, la Société souhaite au technicien les meilleurs succès professionnels pour la suite de sa carrière. L’U.S. Salernitana 1919 indique qu’il est parvenu à un accord avec M. Fabio Liverani et lui a confié la direction technique de la première équipe», a écrit le club de Campanie, dans un double communiqué publié ce dimanche midi.