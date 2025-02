Real Madrid - Atlético de Madrid : les compositions probables

Voilà un derby ô combien attendu, et pour plusieurs raisons. Le Real Madrid, le leader du championnat espagnol, reçoit son dauphin et voisin, l’Atlético de Madrid. Les deux équipes se disputent le titre puisque seulement un point les sépare. Mais leur rivalité dépasse le cadre sportif cette semaine, après les nombreux communiqués et déclarations publiques de chacun sur l’arbitrage. Cela fait suite aux plaintes de la Casa Blanca après le tacle dangereux dont Kylian Mbappé a été la victime le week-end dernier. D’habitude placide, Carlo Ancelotti en remettait une couche hier en conférence de presse.

Rien de mieux pour faire monter la sauce et exacerber les tensions déjà vives entre les deux clubs de la capitale. Les retrouvailles dans une ambiance incandescente ce soir au Santiago-Bernabéu promettent une rencontre particulièrement suivie. La Casa Blanca devrait se présenter en 4-3-3 autour de Courtois dans les buts. La défense sera une nouvelle fois remaniée en raison des nombreuses absences en charnière (Rüdiger, Alaba, Militao). Ainsi, Tchouameni est attendu à ce poste aux côtés du jeune Asencio. Lucas Vazquez et Ferland Mendy débuteraient aux postes de latéraux.

Mbappé contre Griezmann

Titulaire en milieu de semaine pour la rencontre de Coupe du Roi, Modrid est cette fois pressenti pour être remplaçant au milieu de terrain. Le vétéran croate laisserait sa place à Ceballos, Valverde devant la défense, et Bellingham un cran plus haut pour assurer le lien avec la ligne offensive. Sans surprise, celle-ci sera composée de Rodrygo et Vinicius Junior sur les ailes, et de Mbappé en pointe, lequel jouera son premier derby. Le Real Madrid disposera de son artillerie lourde, mais attention au onze colchonero, qui marche sur l’eau depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas pour rien si l’équipe de Diego Simeone est à nouveau prétendante au titre.

Oblak sera le gardien du 4-4-2 organisé par le technicien argentin. Llorente dans le couloir droit et Javi Galan à gauche devraient démarrer la rencontre. Ils entoureraient une défense centrale avec un seul Français, Clément Lenglet associé à José Giménez puisque Robin le Normand est suspendu. Un cran plus haut, Koke le capitaine et De Paul occuperaient les deux rôles du double-pivot alors que Giuliano Simeone, auteur d’un doublé mardi soir en Coupe du Roi, et Lino partent favoris pour débuter sur les ailes, même si Gallagher est parfois cité. Enfin devant, l’Atlético comptera sur son duo d’attaquants habituel avec Antoine Griezmann et Julian Alvarez. De quoi offrir un derby passionné à partir de 21h.