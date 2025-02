Real Madrid : Carlo Ancelotti sort la sulfateuse

Demain, le Real Madrid va affronter l’Atlético de Madrid lors d’un derby qui sent la poudre. Outre la rivalité entre les deux écuries de la capitale espagnole, les Merengues et les Colchoneros sont en total désaccord concernant les récentes polémiques liées aux erreurs d’arbitrage subies par le club de Florentino Pérez. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu multiplient les communiqués cinglants depuis la rencontre perdue 1 à 0 face à l’Espanyol Barcelone le week-end dernier. Ils estiment que Carlos Romero, qui a marqué le but de la victoire par la suite, aurait dû être expulsé après son tacle assassin sur Kylian Mbappé.

Le Real Madrid vs La Liga

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase des Madrilènes, qui se sont plaint d’un but non-accordé à Vinicius Jr ainsi que d’autres erreurs d’arbitrage. D’autant que Luis Medina Cantalejo, président du Comité Technique des Arbitres (CTA), a reconnu que Romero aurait dû être expulsé : «ce que tout le monde voit, un arbitre et deux arbitres VAR ne peuvent manquer de le voir. Je suis très clair sur ce qui s’est passé, tout le monde l’a vu, même si je ne parle pas seulement de l’action de Mbappé… Quand c’est noir et blanc et que le blanc est évident et que l’arbitre opte pour le noir, je ne peux pas vous donner d’explication…»

Hier, plusieurs médias ibériques ont révélé que le Real Madrid veut récupérer les bandes audios de la rencontre contre l’Espanyol. Habituellement, le CTA publie les audios quand il y a une intervention de l’arbitrage vidéo durant un match. Cela n’a pas été le cas cette fois-ci. Ce qui fait enrager Madrid, qui attend aujourd’hui les audios sinon le club portera l’affaire devant la justice. Dans le même temps, les clubs de Liga se sont unis contre les champions d’Espagne 2024. C’est le cas de l’Atlético de Madrid, où Diego Simeone et Antoine Griezmann ont critiqué publiquement l’attitude du Real Madrid concernant l’arbitrage.

Ancelotti répond cash à Tebas

Ce vendredi, Carlo Ancelotti a été invité à leur répondre ainsi qu’à tous les détracteurs du club, dont Javier Tebas, le boss de LaLiga. «C’est un sujet que je ne voudrais pas aborder avant un match aussi important, mais Tebas doit rester calme car personne n’a perdu la tête. Ils ont simplement demandé des explications. D’après ce que j’entends, personne n’est content, tout le monde n’est pas content car tout le monde pense que c’est un système qui favorise Madrid… et quand Madrid veut changer le système, tout le monde est contre.»

Concernant les critiques et les tweets de l’Atlético, il a esquivé, ne voulant pas entrer dans le petit jeu de la presse et des Colchoneros. En revanche, il a répondu quand on lui a demandé si son club exerce une pression sur les arbitres comme le prétend l’Atléti. «Je ne suis pas au courant de cela. Le Real Madrid veut changer un système qui ne lui plaît pas.» Par la suite, il a été plus bavard concernant les fameux audios réclamés par son club. Quand on lui a demandé si le Real Madrid a déjà reçu les audios ? Il a répondu : «non, pas encore. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas les donner.»

Le Mister vide son sac

Puis, il a ajouté en réponse au président de la RFEF, qui a indiqué que les Merengues en feraient un usage "pervers" : «nous avons seulement demandé des enregistrements audio, parfois ils les ont montrés et d’autres fois non. Je ne pense pas que nous ayons demandé que quelque chose reste secret. Nous voulons juste savoir comment ils ont géré cette action, il n’y a rien de pervers là-dedans (…) Nous avons seulement demandé les audios, rien de plus. Une pièce de théâtre. Non pas qu’ils révèlent un énorme secret. Nous voulons juste savoir ce qui s’est passé, il n’y a rien de pervers là-dedans.»

Enfin, il a évoqué les tensions autour du Real Madrid, attaqué de toutes parts cette semaine. «Votre question me laisse perplexe, car lorsque vous me parlez de réseaux sociaux, je suis de l’ancienne génération. De la plume. Les réseaux font parfois surgir des disputes, des débats… avec peu de sens. Parce que, à mon avis personnel, c’est invisible. Si Fernando Burgos me critique, c’est lui. Mais les réseaux sociaux sont constitués de personnes invisibles, de personnes que je ne connais pas. Et je préférerais ne pas savoir. Je veux mettre un visage sur celui qui me critique.» Il en croisera certainement demain lors du choc contre l’Atlético.