Real Madrid : les excuses de Vinicius Junior

Décidément, Vinicius Junior (23 ans) s’attire les foudres en Espagne ces dernières semaines. Critiqué pour son comportement, l’ailier madrilène a une nouvelle fois été la cible des journalistes après sa poussette sur Óscar Mingueza (24 ans) lors du match face au Celta de Vigo le week-end dernier. Le Brésilien a néanmoins fait ses excuses à l’ancien du FC Barcelone, comme le rapporte Marca.

«Désolé mon frère. J’essaie de continuer (ma course). Si tu attrapes et lâches prise, ok, mais tu aimes ça… Et c’est comme ça que je m’énerve», a répondu Vinicius au défenseur espagnol. Juste avant, Minguez avait annoncé à Vinicius «qu’il devait l’arrêter.» Vinicius est une nouvelle fois dans l’oeil du cyclone.