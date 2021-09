Ole Gunnar Solskjær s'en prend véhément à Jürgen Klopp, le Barça attend le retour de son messie avec impatience

La suite après cette publicité

Solskjær et Klopp, une histoire de penalties

Depuis ce début de saison, aucun penalty n'a été accordé à Manchester United. Cristiano Ronaldo s'est vu refuser deux penalties lors de la victoire 2-1 de Manchester United en Premier League, à West Ham, le week-end dernier. Contre le même adversaire, en milieu de semaine, une faute litigieuse dans la surface de réparation sur Jesse Lingard n'a pas été sifflée. Pour leur entraîneur, Ole Gunnar Solskjær, pas de doute, une déclaration de Jürgen Klopp a influencé les arbitres. «Tout est de la faute de Jur'», peut-on lire en Une du Manchester Evening News. Même véhémence dans le Daily Mirror ou encore le Daily Express. En effet, le coach de Liverpool s'est plaint des arbitres anglais en janvier, «United a eu plus de penalties en deux ans que j'en avais eu en cinq ans et demi», a-t-il déclaré. On a déjà hâte de voir le prochain North West Derby.

Ansu Fati attendu au Camp Nou

Après de longs mois d'absence, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone, Ansu Fati, devrait enfin faire son grand retour face à Levante ce dimanche. De quoi rendre fou de joie toute la Catalogne. «Bienvenue», s'enchante Sport dans son édition du jour. Attention, aucun risque ne sera pris par le staff blaugrana. Son retour au sein de l'effectif devrait se fera petit à petit. Petit point à noter, on aperçoit Memphis Depay sur la Une du média catalan aux côtés du prodige de 18 ans. Pas de doutes, ces deux hommes incarnent l'espoir du Barça.

L'âge de la maturité pour Asensio

Auteur d'un triplé lors de la large victoire du Real Madrid 6-1 face à Majorque, Marco Asensio a éclaboussé la rencontre de son talent. «Marco Asensio se réinvente», titre plein d'espoir le quotidien espagnol AS. On apprend que le milieu de terrain de 25 ans a choisi de changer après sa blessure au genou en 2019. L'international espagnol a complètement chamboulé son quotidien pour se donner les moyens de réussir : salle de sport à domicile, coach personnel, une alimentation plus saine et un ménage dans son entourage. Marco Asensio compte bien faire partie de l'équipe type de Carlo Ancelotti avec la Casa Blanca cette saison.