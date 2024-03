Real Madrid - Celta Vigo: les compositions officielles

La vingt-huitième journée de Liga débute ce dimanche avec le match entre le Real Madrid et le Celta Vigo. À domicile, les Madrilènes s’organisent en 4-3-3 avec Lunin aux cages. En défense, on retrouve Vazquez, Nacho, Rüdiger et Mendy. Camavinga, Valverde et Modric sont au milieu de terrain. Et enfin, Brahim, Vinicius et Rodrygo vont animer l’attaque du Real.

Le Celta Vigo s’articule en 4-4-2 avec Guaita qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Manu Sánchez, Starfelt, Manquillo et Nuñez. Torre, Mingueza, Bamba et Fran Beltran occupent le milieu de terrain. Aspas et Larsen animent l’attaque du Celta Vigo.

Les compositions d’équipes:

Real Madrid: Lunin - Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy - Camavinga, Valverde, Modric - Brahim, Vinicius, Rodrygo

Celta Vigo: Guaita - Manu Sánchez, Starfelt, Manquillo, Nuñez - Torre, Mingueza, Bamba, Fran Beltran - Aspas, Larsen.