Bayern : Robert Lewandowski s'est offert un triplé... de retards

Rien ne va plus entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski (33 ans). Annoncé sur le départ, l'attaquant polonais fait, en effet, le forcing pour rejoindre le FC Barcelone. Confronté à la position plus que ferme de ses dirigeants, Lewy semble désormais prêt à tout pour faire céder le board munichois. Preuve en est avec cette dernière information relayée par la presse allemande.

Si le joueur a bien repris le chemin de l'entraînement cette semaine, son comportement reste malgré tout le symbole d'une fracture quasi irréversible. En effet, le Polonais est arrivé aujourd'hui, et pour la troisième fois de suite, en retard à l'entraînement collectif. Une situation qui ne cesse d'agacer en interne. Reste désormais à savoir si les dirigeants bavarois seront prêts, malgré tout, à libérer Lewandowski alors que BILD rapporte que le Bayern s’attend à ce que le Barça présente aujourd’hui une offre définitive pour signer la star polonaise. Une offre évaluée plus proche des 50 millions fixés.