Bayern : Thomas Tuchel se lâche sur le PSG

Actuellement en pleine réussite avec le Bayern Munich, Thomas Tuchel s’est entretenu avec Canal + pour évoquer sa saison actuelle avec le Rekordmeister. Au micro d’une chaîne française, l’ex-coach passé par le PSG entre 2018 et 2020 était obligé de revenir sur son passage dans le club de la capitale. Et s’il avoue avoir apprécié Paris, l’Allemand a lâché une petite pique sur l’environnement de travail au Paris Saint-Germain et son traitement médiatique.

«Oui, à Paris, c’est une autre similarité, par rapport au Bayern Munich. Les anciens joueurs donnent leurs avis à la télé et ça peut créer beaucoup d’histoires extérieures. En même temps, l’institution est très forte ici. Oui, je me sens plus soutenu ici. À Paris aussi et même en Angleterre, on a des opinions très fortes. C’est aussi la caractéristique du PSG, la façon dont le club est regardé en France, c’est unique», a-t-il lâché, en avouant tout de même avoir «beaucoup aimé ses années à Paris, avec cette équipe».