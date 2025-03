Jean-Philippe Mateta donne de ses nouvelles après son terrible choc

Jean-Philippe Mateta s’en sort à bon compte. Cet après-midi, l’attaquant français a été au cœur d’un énorme choc, après la sortie kamikaze du portier de Millwall, Liam Roberts, en FA Cup. Évacué sur civière et sous oxygène à l’hôpital, l’attaquant de Crystal Palace a depuis, semble-t-il, retrouvé ses moyens.

«Je vais bien, j’espère être de retour très vite et plus fort que jamais, bien joué les gars pour le super travail aujourd’hui (Crystal Palace s’est imposé 3-1, ndlr), je vous aime», a écrit Mateta sur son compte Instagram. De son côté, L’Équipe précise que son état de santé a été jugé rassurant par le corps médical. Mateta saignait beaucoup d’une oreille, et devra quand même se faire poser des points de suture.