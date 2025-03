Jean-Philippe Mateta évacué sur civière après une blessure spectaculaire

Crystal Palace recevait Millwall ce samedi après-midi pour une place en quarts de finale de la FA Cup. Mais le début de match ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour les Eagles et surtout pour Jean-Philippe Mateta, victime d’une terrible blessure. À la 9e minute de jeu, l’attaquant français était au duel pour tenter de récupérer un ballon, mais Liam Roberts, le portier de Millwall, arrivait ensuite face à lui avant d’assener un coup de pied dans le visage de son adversaire.

La suite après cette publicité

Jean-Philippe Mateta contraint de sortir sur civière après cet attentat du gardien de Millwall… 😟



On espère qu'il n'y a rien de grave ! 🙏🫶 pic.twitter.com/agv4zcrt9C — Foot Mercato (@footmercato) March 1, 2025

Un geste surréaliste, qui a laissé Jean-Philippe Mateta plusieurs minutes au sol. Après 5 minutes d’arrêt de jeu, l’arbitre a logiquement expulsé le portier adverse et Mateta a été contraint de céder sa place au profit d’Eddie Nketiah pour le reste de la rencontre. Un geste spectaculaire et non maîtrisé. Pire encore, les fans controversés de Millwall ont scandé «laissez-le MOURIR !» après avoir vu le coup de karaté de leur gardien sur la tête de Mateta.