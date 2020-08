Le Stade Rennais a approché le clan Daniele Rugani

Le Stade Rennais passe la seconde. Après les signatures de Martin Terrier (14 M€), Nayef Aguerd (12 M€) ou plus récemment de Serhou Guirassy (15 M€), le club breton aimerait attirer dans ses filets un défenseur de niveau international. Une aspiration forcément renforcée par la première qualification directe de son histoire à la phase de groupes de la Ligue des champions. Hormis Damien Da Silva (32 ans), le secteur défensif Rouge et Noir reste qui plus est relativement inexpérimenté - avec Jérémy Gelin (23 ans), Nayef Aguerd (24 ans) et Gerzino Nyamsi (23 ans) - et pourrait donc voir débarquer une recrue habituée au très haut niveau.

Si l'idée fait sens, la cible privilégiée est plutôt étonnante, ou du moins inattendue. En effet, selon les informations de France Football il s'agirait de l'international italien Daniele Rugani (26 ans, 7 sélections). Le droitier, qui compte 117 rencontres de Serie A et 11 de Ligue des champions, n'a quasiment pas joué la saison dernière avec son club de la Juventus. Placé sur le banc la majeure partie de la saison par Maurizio Sarri, l'Italien n'est apparu qu'à 14 reprises toutes compétitions confondues avec la tunique de la Vieille Dame.

Un salaire faramineux à la Juventus

Si Daniele Rugani a plus ou moins l'habitude de jouer les troisièmes roues du carrosse à Turin, l'arrivée retentissante (85,5 M€) de la pépite néerlandaise Matthijs De Ligt en défense centrale l'été passé l'a définitivement mis de côté. Et c'est précisément dans cette brèche que Rennes aimerait s'engouffrer. En proposant au joueur une place de titulaire dans un club qui joue la grande Europe, la direction bretonne a réussi à attiser la curiosité de son clan avec lequel elle se serait d'ailleurs entretenue.

Reste un obstacle et non des moindres : le salaire du défenseur qui a prolongé jusqu’en juin 2024 à l'été 2019. Ce dernier émargerait à 400 000 euros brut par mois, ce qui ferait de lui l'élément le plus coûteux de l'effectif rennais. Un pari risqué que ne semble pas prêt à prendre les Rouge et Noir, qui souhaiteraient que l'intéressé fasse un effort très important sur ses émoluments. Sans doute le prix à payer pour un retour sous le feu des projecteurs.