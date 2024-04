Chelsea va nommer Sonia Bompastor au poste d’entraîneur !

Il n’y a pas que chez l’équipe masculine que la direction de Chelsea veut révolutionner le club. Chez les féminines aussi. Il y a quelques mois, la presse anglaise révélait ainsi que la coach de l’OL Sonia Bompastor était la priorité absolue au poste d’entraîneur pour la saison prochaine. Des négociations avaient débuté dans ce sens. La Française était la cible numéro un pour succéder à Emma Hayes, qui va devenir sélectionneuse des États-Unis en fin de saison.

Et selon les informations de L’Equipe, un accord a bien été trouvé entre Sonia Bompastor et Chelsea. L’ancienne internationale française ne poursuivra pas son aventure à l’OL et devrait rejoindre l’Angleterre avec son adjointe Camille Abily. Du côté de Chelsea, on explique même que tout est bouclé dans ce dossier. Mais il faudra patienter pour l’officialisation alors que l’OL va disputer les demi-finales de la Ligue des Champions (face au PSG). Surtout que Chelsea, de son côté, affrontera le FC Barcelone dans l’autre demi, et que des retrouvailles en finale sont possibles. Mais les Blues semblent déjà avoir trouvé leur nouvelle numéro un.