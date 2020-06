Wolverhampton espère toucher un chèque XXL pour son duo de stars

S'il y a un pays où les clubs pourront tout de même se permettre d'être actifs malgré la crise du coronavirus, c'est l'Angleterre. Les cadors de Premier League devraient ainsi pouvoir frapper quelques gros coups lors du prochain mercato. Chelsea a d'ailleurs bien entamé ses emplettes avec Hakim Ziyech et Timo Werner, dont l'officialisation devrait bientôt tomber. Du côté de Liverpool, on voulait d'ailleurs recruter l'attaquant allemand, mais les Blues ont été plus rapides et plus convaincants.

Les Reds vont donc se tourner vers de nouvelles pistes. Comme l'explique le Mirror, Adama Traoré est la nouvelle priorité du club de la Mersey. L'intérêt liverpuldien pour l'ailier hispano-malien n'est pas nouveau, mais après l'échec Werner, le champion d'Europe en titre serait déjà passé à l'attaque. Un renfort potentiel de poids pour l'équipe de Jürgen Klopp, ce dernier ayant déjà publiquement fait part de son admiration pour le joueur formé à La Masia à plusieurs reprises.

Jiménez pourrait être un peu plus cher que Traoré

Et du côté des Wolves, on commence tout doucement à envisager la possibilité de voir le joueur de 24 ans filer. Selon le média, le club entraîné par Nuno Espirito Santo pourrait se satisfaire d'un montant de 100 millions de livres - soit environ 112 millions d'euros - pour se séparer de son duo composé de Traoré et de l'attaquant mexicain Raul Jiménez, qui a lui une belle cote auprès d'autres cadors anglais et de certaines écuries de Serie A.

Récemment, la presse italienne évoquait un montant de 60 millions d'euros pour l'ancien attaquant de l'Atlético et de Benfica, transfert le plus cher de l'histoire du club (38M€). La Juventus souhaiterait l'enrôler pour remplacer Gonzalo Higuain, dont l'avenir serait incertain. Traoré serait donc lui estimé à un peu plus de 50 millions d'euros, et tout deux ont des salaires plutôt abordables. Affaire à suivre, mais les fans des Wolves pourraient bien dire adieu à deux de leurs joueurs préférés une fois la saison de Premier League terminée...