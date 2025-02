Sir Alex Ferguson de retour sur un banc pour une occasion spéciale

En 2013, Sir Alex Ferguson a tiré sa révérence après des années de succès à Manchester United. Depuis, les Red Devils galèrent pour le remplacer. De son côté, l’Ecossais de 83 ans a continué à avoir un rôle au sein de l’écurie anglaise, puisqu’il a conservé un titre d’ambassadeur mondial et de dirigeant (administrateur au Conseil d’administration). Sauf que Sir Jim Ratcliffe a décidé de stopper sa mission, qui était rémunérée. À partir de la saison prochaine, il n’occupera donc que le rôle de directeur non exécutif du club sans être payé pour. En parallèle, Fergie continue de participer à divers évènements liés au football.

D’ailleurs, il va prochainement reprendre du service sur un banc. Mais seulement le temps d’une rencontre. En effet, The Sun révèle qu’il va aider à entraîner lors d’un match d’adieu organisé par Giuseppe Rossi (38 ans), prévu le 22 mars prochain à Florence. Rossi, qui entretient une belle relation avec Sir Alex, qui l’a d’ailleurs confirmé : « Ferguson sera là en tant qu’entraîneur. Il a été mon premier entraîneur, quand j’ai signé à 17 ans. Je n’ai fait que trois ans avec lui et j’ai peu joué, mais il a immédiatement dit oui et cela montre quel genre de personne il est. J’ai fait peu de temps à United, mais il me traite comme Cristiano Ronaldo, qui a marqué presque 1000 buts. » Fergie sera donc là pour sa dernière danse, afin de boucler la boucle.