Barça : les regrets de Miralem Pjanic

Passé une saison (2021-2022) du côté du FC Barcelone, Miralem Pjanic (32 ans) a des regrets. Le Bosnien, aujourd'hui joueur du Sharjah FC (Émirats arabes unis) a confié dans une interview à beIN Sports qu'il reconnaissait que ça ne se passait pas au mieux avec Ronald Koeman mais qu'il avait la confiance de Xavi.

« Xavi voulait que je reste, c'est moi qui ai décidé de partir. J'étais là les premiers matchs, l'entraîneur me parlait beaucoup, mais je voulais jouer plus. J'aurais aimé faire mieux au Barça ». L'international aux 108 sélections (18 buts) n'a disputé que 30 matches avec les Catalans (0 but, 0 passe décisive).