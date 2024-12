Manchester City a fait une proposition osée à Kevin De Bruyne

Le 30 juin prochain, une ribambelle de joueurs vont arriver au bout de leur contrat. Ce sera le cas de Neymar Jr (Al-Hilal), Mohamed Salah (Liverpool) ou encore de Kevin De Bruyne. Le Belge de 33 ans arrive à un tournant de son aventure à Manchester City. Un club où il a rayonné depuis 2015. En près de dix ans, le milieu est devenu une référence à son poste tout en garnissant son armoire à trophée avec 17 titres dont 6 en championnat et 1 en Ligue des champions. Pièce essentielle de la formation chapeautée par Pep Guardiola, KDB a vécu des moments un peu plus durs ces dernières années en raison de blessures.

La suite après cette publicité

Mais le Diable Rouge s’est toujours accroché pour revenir et aider son équipe, forcément différente sans lui. Erling Haaland ne dira pas le contraire. Son avenir est donc un dossier qui agite l’écurie mancunienne en coulisse. Dès le mois de janvier, l’ancien joueur de Chelsea sera en mesure de discuter avec le club de son choix. Le temps presse donc pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium. D’autant qu’il a déjà certains prétendants à ses trousses. Comme l’été dernier, l’Arabie saoudite espère l’attirer dans ses filets. Récemment, The Athletic a évoqué la Major League Soccer comme un point de chute potentiel.

City ne veut pas le perdre

Ce vendredi, plusieurs médias anglais, dont le Mirror, assurent que l’Inter Miami en a fait sa priorité pour le mercato d’été. L’écurie dirigée par David Beckham est d’ailleurs très confiante sur ce dossier. L’idée serait donc d’apporter encore un peu plus de qualité à l’effectif mené par Javier Mascherano et sa superstar Lionel Messi. Mais le club américain va devoir jouer des coudes. Car Manchester City n’a pas dit son dernier mot. En effet, le Telegraph révèle que les Mancuniens ont un plan bien précis en tête pour le Belge.

La suite après cette publicité

Ainsi, Man City veut prolonger sa collaboration avec KDB mais pas au sein de son club. L’idée est de lui offrir la possibilité de jouer dans l’un des autres clubs de la galaxie City Football Group la saison prochaine. Si on ne l’imagine pas forcément poser ses valises à Girona, à Melbourne City ou à l’ESTAC, le footballeur, qui aura 34 ans dans quelques mois, se dirigerait idéalement vers le New York City FC. Le Belge et ses proches ont, en effet, un gros faible pour les États-Unis. Il reste à savoir si cette offre séduira De Bruyne, qui a bien compris qu’il ne sera pas prolongé, ou s’il décidera de passer à autre chose l’été prochain.