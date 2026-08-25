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Tottenham s’offre Savinho

Les Spurs continuent d’affoler le mercato. Après avoir déboursé plus de 260 M€ pour se renforcer, le club londonien vient de signer un nouveau chèque pour s’offrir l’ailier brésilien de Manchester City.

Par Matthieu Margueritte
2 min.

Passé tout près de la relégation en Championship, Tottenham a décidé de ne plus revivre pareille mésaventure. Pour cela, les Spurs ont décidé d’utiliser la puissance financière XXL des clubs anglais pour se renforcer. Comprenez, dépenser massivement sur le marché des transferts. Ainsi, la direction londonienne a gâté Roberto De Zerbi en lui offrant pas moins de six recrues, dont deux à prix d’or.

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Le gardien Martin Dubravka et les défenseurs Marcos Senesi et Andrew Robertson sont arrivés libres de tout contrat. Ensuite, Tottenham n’a pas hésité à lâcher 60 M€ pour recruter le défenseur hollandais de Brighton, Jan Paul van Hecke, 99 M€ pour se payer le milieu de terrain portugais de West Ham, Mateus Fernandes et 108 M€ pour déloger le milieu italien Sandro Tonali de Newcastle. Au total, les Spurs ont dépensé près de 270 M€. Un record.

Tottenham atteint la barre des 360 M€ dépensés

Cependant, De Zerbi avait fait savoir publiquement que son club travaillait pour réaliser de nouveaux transferts chocs en attaque. Et le premier est celui de Savinho. Courtisé depuis des mois, l’ailier brésilien de Manchester City s’est officiellement engagé avec les Spurs. « Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Sávio en provenance de Manchester City, sous réserve de l’obtention de son permis de travail », peut-on lire dans le communiqué publié par le club anglais.

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Pour attirer l’ancien pensionnaire de Troyes (où il n’a jamais joué), Tottenham a déboursé 87,5 M€ (+ 6 M€ de bonus). De quoi faire grossir l’addition du mercato à 360,5 M€, en attendant sans doute un autre renfort offensif. De son côté, Savinho vient chercher un poste de titulaire à Londres. Un objectif loin d’être infaisable face à des concurrents (Tel, Odobert, Moore à gauche, Kudus à droite) loin d’être des titulaires inamovibles.

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