PL : Jürgen Klopp élu manager de l'année

La saison de Premier League a vu Manchester City remporter le titre de champion lors des dernières minutes de la 38e journée au dépens de Liverpool. Encore une fois, les deux équipes se sont rendues coups sur coups pour offrir un très beau spectacle aux amateurs de football anglais. Passé à un point du titre, Liverpool et Jürgen Klopp peuvent se consoler avec les deux coupes nationales remportées, avant peut être une victoire en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid.

Auteur d'une très grosse saison sur le banc des Reds, Klopp a remporté le titre de meilleur manager de Premier League, remis par la Ligue. L'Allemand a également été élu par ses pairs de toutes les divisions professionnelles anglaises, comme étant le meilleur manager de Premier League selon Skysports. Il recevait ainsi le trophée Sir Alex Ferguson, directement des mains du légendaire écossais. «Le fait d'être élu par mes collègues est évidemment le prix le plus important que l'on puisse recevoir. Mais je ne crois pas aux prix individuels dans le football en général, c'est un sport d'équipe et je ne serais rien sans ces garçons là. Il s'agit de ce que nous pouvons faire ensemble et de ce que nous avons fait ensemble», réagissait l'entraineur des Reds après l'annonce de son titre.