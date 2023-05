FC Barcelone : Ez Abde poussé vers la sortie !

La suite après cette publicité

Révélé la saison dernière alors que le Barça devait puiser dans ses jeunes pour redresser la barre en Liga, le jeune Abde Ez, de son vrai nom Abdessamad Ezzalzouli, avait rapidement fait parler de lui. Recruté dans un premier temps pour la réserve, le jeune ailier de 21 ans avait fini par saisir sa chance et bien dépanner la formation de Xavi. Le coach espagnol avait d’ailleurs salué l’apport de son joueur et toutes ses qualités. Preuve de son talent indéniable, l’international marocain (7 sélections) avait au cœur d’une bataille entre l’Espagne et le Maroc pour le récupérer. Convoqué avec le Maroc à la CAN 2022, Abde Ez avait préféré attendre un peu avant de faire son choix alors que la Roja et Luis Enrique poussaient pour le convaincre de choisir l’Espagne.

Finalement, il tranchait définitivement en faveur des Lions de l’Atlas en mars 2022. Mais entre temps, avec le mercato hivernal, le Barça avait pu se renforcer et Abde Ez avait été renvoyé en équipe réserve pour le reste de la saison. Mais conscient qu’il devait désormais s’épanouir en professionnel, les Blaugranas décidaient de le prêter cette saison à Osasuna. Un club qui devait permettre au Marocain de poursuivre sa progression et d’ainsi exploser au grand jour pour revenir prêt au Barça. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son prêt sans option d’achat est plus que concluant. Élément offensif majeur de son équipe, Abde est devenu un joueur décisif et encore plus pertinent sur le terrain. Auteur de 6 buts et 2 passes décisives dans son nouveau club, il avait tapé dans l’œil de Xavi qui suivait attentivement ses performances.

Une irrégularité qui dérange

« Au cours de cette saison, Abde a beaucoup mûri. Cela lui a fait du bien d’aller à Osasuna. Je suis très heureux. Il a fait la différence dans de nombreux matchs. Je le vois comme un très grand talent pour réussir à Barcelone. Cela ne dépendra que de sa mentalité » confiait le coach du Barça en janvier dernier. Devant les performances d’Abde et face aux difficultés offensives de Barcelone cette saison, la question de l’avenir du joueur est rapidement revenue sur la table. « Il profite au maximum de son prêt, il fait la différence et nous sommes très contents de lui. Au Barça, il faut des joueurs de ce niveau. Quand il reviendra, nous déciderons. Mais Abde peut être important pour nous », précisait Xavi, il y a quelques semaines. Mais cet excellent prêt ne devrait pas suffire à convaincre les dirigeants catalans.

Selon les informations de Sport, le Barça ne pense pas à conserver Abde Ez. La formation catalane a d’autres projets en attaque (Messi notamment) et a surtout besoin de liquidités. Une vente d’Abde Ez, qui réalise une bonne saison, devrait rapporter une belle somme au club. Le média espagnol précise que le joueur est conscient qu’il aura peu de chances de s’imposer au Barça et qu’un départ est préférable. De base, Xavi voulait tester le joueur lors de la pré-saison avant de prendre une décision. Mais le Barça, qui ne le prêtera pas une seconde fois, est décidé à s’en séparer à la première offre convenable dès l’ouverture du mercato. Et toujours selon les indiscrétions de Sport, Xavi estime que le joueur est encore trop irrégulier pour le haut niveau. Il pense que Yannick Carrasco, proche de rejoindre le Champion d’Espagne, est un pari plus fiable pour le club. Abde Ez devrait faire le bonheur d’une nouvelle équipe…