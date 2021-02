OM : plusieurs absents et un retour contre Bordeaux

Après sa victoire 2-0 face à l’AJ Auxerre en Coupe de France, l’OM retrouve la Ligue 1 dimanche. Et c’est un périlleux déplacement à Bordeaux qui attend les Phocéens. En conférence de presse d’avant match, le coach intérimaire marseillais Nasser Larguet a fait le point sur les forces en présence de son groupe et a confirmé la présence dans le groupe de Jordan Amavi.

Mais il a évoqué également les absents. Et ils seront plusieurs à manquer à l’appel dimanche au Matmut Atlantique à commencer par Alvaro Gonzalez, Arkadiusz Milik, Duje Caleca Car. « Alvaro, Milik et Duje on veut les avoir en pleine possession pour la semaine prochaine. Duje Caleca Car a une petite gêne au quadriceps. »