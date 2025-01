La réponse sèche de Marcus Rashford aux rumeurs dans la presse anglaise

Les envies de départ de Marcus Rashford ont agité les médias britanniques, alors que Manchester United, en crise sportive, stagne à la 14e place de Premier League. Avec 4 buts et une passe décisive en 15 matchs, l’attaquant de 27 ans intéresse peu les clubs européens en raison de son salaire de 16 millions d’euros net par saison.

Alors que ce matin, The Sun évoquait des contacts entre le joueur et une agence sportive, pour un potentiel lucratif départ en Arabie saoudite, Rashford a fermement répondu sur les réseaux sociaux. «Il y a eu beaucoup de fausses histoires écrites ces dernières semaines, mais les gars ça devient ridicule - je n’ai jamais rencontré d’agence et je n’ai pas l’intention de…», a commenté les joueurs sur Instagram. De quoi faire taire quelques rumeurs.