Serie A : le Genoa s’offre l’Udinese et sort de la zone rouge

Suite de la 14e journée de Serie A avec ce match que tout le monde attendait entre l’Udinese et le Genoa. Une rencontre entre le 9e du classement et le 18e (premier relégable). Autant dire que la tension était à son maximum sur la pelouse Bluenergy Stadium dit Stadio Friuli d’Udine. Et le Genoa de Patrick Viera peut souffler après ce match.

La suite après cette publicité

En effet, les visiteurs se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Pinamonti et Lautaro Giannetti. Ils ont bien été aidés par l’exclusion après seulement 4 minutes de l’ancien marseillais Isaak Touré. Grâce à ce succès, le Genoa s’éloigne de la zone rouge et monte à la 13e place.