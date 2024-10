OM : Pablo Longoria fait des promesses énormes aux supporters marseillais

De la rumeur à l’officialisation, tout le dossier estival de Roberto De Zerbi avait fait l’effet d’une bombe à Marseille et dans toute l’Europe. Malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison, l’Olympique de Marseille a réussi l’exploit d’attirer dans ses rangs le jeune entraîneur italien, grillant ainsi la priorité à toutes les plus grandes écuries européennes qui ont contacté l’ancien coach de Sassuolo. Cette arrivée s’était par la suite accompagnée d’un mercato historique marqué par les signatures de Mason Greenwood, Jonathan Rowe, Valentin Carboni, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Neal Maupay, Pierre-Émile Højbjerg, Lilian Brassier, Derek Cornelius, Adrien Rabiot et Ismaël Koné. Quelques mois plus tard, si tout n’est pas encore parfait, une chose est certaine : l’Olympique de Marseille, actuellement 3e de Ligue 1 à trois points du PSG qui est deuxième, retrouve de très belles couleurs. Mieux encore, une véritable effervescence et une intense excitation se sont emparées des travées du Vélodrome.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe, le président de l’OM, Pablo Longoria, est revenu sur l’importance de la venue de Roberto De Zerbi : « Je n’ai pas de boule de cristal. Roberto De Zerbi connaissait l’ambiance de l’OM, l’ADN de ce club au moment de nos premières discussions. Dans son passé, il a déjà connu ces ambiances passionnelles. Psychologiquement, c’est important pour moi. Le deuxième point : c’est un jeune entraîneur, qui a déjà mené des projets à moyen terme, comme à Sassuolo, il a la capacité de construire une équipe, une identité. Ce type d’entraîneur moderne, dans l’innovation, te permet de voir plus loin. C’est un entraîneur qui a tellement de potentiel, qui a un tel niveau, qu’il fallait trouver un projet ad hoc avec un alignement total entre tout le monde, du propriétaire à tous les dirigeants. Ce que Roberto nous a demandé, justement, c’est cet alignement. Il n’a pas exigé que tout soit fait pour lui, non. Il voulait même expliquer son projet, sa vision, à Frank », a d’abord détaillé le dirigeant espagnol, plutôt discret depuis le début de saison. Signer De Zerbi, c’est bien. Le conserver, c’est mieux. En effet, l’entraîneur italien est le 9e coach de l’OM depuis mai 2019 après André Villas-Boas, Nasser Larguet, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset.

Un projet compétitif sur 3 ans

En attirant un entraîneur de classe mondial qui a été, pendant un temps, liées à des rumeurs avec l’AC Milan, Manchester United, Liverpool, le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Bayern Munich, l’Olympique de Marseille peut totalement rêver très grand, surtout avec les arrivées de joueurs de haut calibre mondial tels que Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou Pierre-Émile Højbjerg. Mais l’OM reste l’OM, la passion et la pression sont toujours énormes. Même avec un mercato XXL sur le papier, il faudra des résultats pour réellement contenter le peuple marseillais : « Les résultats sportifs sont le plus important. À l’OM, tu dois être en Ligue des champions toutes les saisons. Tu dois te le mettre dans la tête. En trois ans, on veut s’établir dans les vingt-quatre meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des champions. Cela donnera une économie autour de tout ça, les ressources pour se maintenir à ce niveau », a précisé Pablo Longoria qui a souligné aussi dans son entretien l’importance, l’implication et la motivation du propriétaire Frank McCourt cet été. En tout cas, la victoire exceptionnelle des troupes de De Zerbi contre le rival de l’OL au Groupama Stadium (2-3) a déjà marqué les esprits. Et de nombreuses recrues font déjà partie des chouchous du Vélodrome.

Alors que Medhi Benatia prend de plus en plus de place dans les décisions sportives, l’OM a aussi renforcé sa direction avec l’arrivée de Giovanni Rossi qui connaît parfaitement Roberto De Zerbi depuis l’époque à Sassuolo. À noter aussi le retour de Fabrizio Ravanelli ou le départ de Stéphane Tessier. L’objectif de ces manœuvres était d’avancer ensemble pour mener à bien ce projet de 3 saisons : « Il y a une volonté beaucoup plus forte de tous les acteurs, à commencer par le propriétaire… Tout le monde est aligné. Tu veux construire, tu veux que ça dure le plus longtemps possible, tu insistes sur le même message, tu tapes comme avec un marteau tous les jours. Et depuis que je suis président, c’est l’unique entraîneur à qui on a offert un contrat de trois saisons. Si tu prends des joueurs plus jeunes dans un club comme l’OM, tu prends un risque sportif. Mais si tu donnes de la continuité, cela peut avoir des bénéfices sportifs et financiers. Ton niveau, tu cherches à le faire augmenter : si un joueur est à 4/10, tu crois qu’il peut finir la saison à 6/10, et qu’il peut aller à 7/10 la saison d’après », a-t-il également expliqué. Que les supporters marseillais soient rassurés, l’OM est entre de bonnes mains, direction la Ligue des Champions !